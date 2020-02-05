В России продолжают уничтожать продукты питания: в Питере жгли испанский хамон

В российских соцгруппах Интернета продолжается негодование в отношении действующей в стране практики уничтожения продуктов питания, попадающих под санкции.В качестве аргументов указывают на миллионы малоимущих сограждан – сирот, инвалидов, стариков, многодетных семей, которые вынуждены практически голодать – в то время как чиновники жгут и закапывают качественную еду. Особо циничным это выглядит на фоне проводимый сейчас акции памяти жертв блокады Ленинграда во время войны.Очередной пример существующей практики: вчера, 4 февраля, в Петербурге провели рейд, в ходе которого в магазине финской продукции нашли товары из Европы, которые в дальнейшем утилизировали и уничтожили — почти полтонны продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.Чиновники изъяли более 456 килограммов готовой мясной, молочной и рыбной продукции, 395,65 килограмма сыров, йогуртов и масла из Эстонии, Финляндии и Германии, 53,21 килограмма колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и хамона из Латвии, Германии и Испании, а также 7,25 килограмма финской рыбы.Все было сожжено.