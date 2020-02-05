«Долина павших» без Франко - посетителей все меньше

После эксгумации и перезахоронения в новом месте останков диктатора Франсиско Франко мемориальный комплекс «Долина павших» потеряла половину своей привлекательности.Как свидетельствует статистика, поток желающих посетить это место снизился на 50 процентов – пишет rg.ru.По данным агентства «Национальное достояние», в ведении которого находятся различные объекты, принадлежащие государству, в январе в «Долине павших» побывали лишь 9,6 тысячи человек (при 19,6 тысячи в первом месяце 2019 года).Падение интереса к мемориальному комплексу было отмечено и в 2019 году, несмотря на весь ажиотаж вокруг перезахоронения диктатора.Как оказалось, количество посетителей снизилось на 16 процентов по сравнению с показателями 2018 года (чуть более 300 тысяч против почти 400 тысяч).Стоит отметить, что до 2009 года ежегодно мемориальный комплекс стабильно посещали порядка 400 тысяч человек, затем интерес начал снижаться.Планы социалистов эксгумировать и перезахоронить Франко вновь пробудили интерес к «Долине павших» в целом и могиле диктатора в частности. Если в 2017 году комплекс посетили 283 тысячи человек, то в 2018-м уже 378 тысяч (рост составил 33,5 процента). Теперь наметилась обратная тенденция.Напомним, 24 октября власти Испании провели эксгумацию останков Франко в «Долине павших». На церемонию были допущены только члены семьи, исполняющая обязанности министра юстиции Долорес Дельгадо, настоятель расположенного рядом бенедиктинского монастыря Саньяго Кантера, коронер и несколько рабочих.После вскрытия могилы гроб поместили в вертолет, который доставил его на кладбище Мингоррубио.Теперь Франко покоится рядом со своей супругой Кармен Поло.