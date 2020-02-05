Испанские острова ввели «сухой закон»

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На Майорке и Ибице ввели «сухой» закон: теперь в туристических зонах продажа алкоголя будет ограничена.Ограничения на реализацию алкоголя также ввели на популярных курортах Балеарских островов.

Теперь путешественники, отдыхающие по системе «всё включено» в туристических зонах Плая-де-Пальма и Магалуф на Майорке и в Сан-Антонио на Ибице смогут заказать только три алкогольных напитка в день – сообщает belnovosti.

При этом стоимость алкоголя не будет входить в пакетный тур – за спиртное нужно будет заплатить отдельно.

Что касается местных баров и ресторанов, то лимит на реализацию алкоголя будет действовать и там.

Как пишут интернет-сайты, власти запретили организовывать так называемые «счастливые часы», когда два напитка можно купить по цене одного.

Экскурсии по питейным заведениям и другие развлекательные мероприятия, на которых можно было вдоволь насладиться алкоголем, также попали под запрет.

Кроме этого, в магазинах на данных курортах не будут продавать спиртное с 21.30 до 8 утра.

Таким образом власти намерены бороться с «пьяным туризмом». Не секрет, что молодёжь приезжает на Ибицу для того, чтобы весело провести время в клубах и на дискотеках.

Заведениям, которые нарушат закон и продолжат реализовывать алкоголь, грозит штраф в размере до 600 тысяч евро либо запрет за осуществление деятельности на срок до трех лет.

russianspain.com

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