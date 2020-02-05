Испанцы теперь смогут узнавать «другие» новости – Sputnik начал работу в Мадриде

Редакционный центр международного информационного агентства и радио Sputnik заработал с понедельника в испанской столице. Он стал 23-м региональным хабом медиагруппы в мире – сообщает «РИА – Новости».Это уже третья редакция испаноязычного Sputnik Mundo после Москвы и Монтевидео. В 2018-2019 гг., по данным Google Analytics, число пользователей этого новостного ресурса из Латинской Америки выросло на 68%, из Испании – на 75%.«Чувствовалась необходимость в нашем более широком присутствии здесь, потому что аудитория Sputnik в Испании расширяется, нас здесь читают и знают. Мы очень гордимся тем, что нам наконец-то удалось это сделать, и рады тому, что на сайте Sputnik Mundo теперь появится еще больше репортажей, привлекающих внимание всей испаноязычной публики», – отметила руководитель редакции Sputnik в Мадриде Александра Бондаренко.«Наша первостепенная задача – это еще более оперативно рассказывать о том, что происходит в Испании, освещать все самые важные события, а также говорить о том, о чем умалчивают местные СМИ. Мы набрали небольшую, но очень профессиональную команду журналистов, которые так же, как и мы, с нетерпением ждали этого дня», – сказала, в свою очередь, руководитель сайта и радио Sputnik Mundo Илона Овакимян.Для справки:Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете.Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 11 миллионов. В 23 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу «Россия сегодня».Головной офис Sputnik находится в Москве.