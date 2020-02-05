Аренда объектов без лицензий под запретом: власти Барселоны взялись за сайты

Власти Барселоны предупредили туристические интернет-платформы о необходимости срочно удалить объявления об аренде тех объектов, которые не соответствуют необходимым нормам – сообщает noticia.ru.По итогам встречи с представителями порталов Airbnb, Booking и Homeaway заместитель мэра каталонской столицы Жанет Санс заявила, что у сайтов есть полтора месяца, чтобы исправиться.«Если всего насчитывается 9600 туристических объектов с лицензией в Барселоне, можно публиковать только эти объявления, тут все просто», — подчеркнула она. По ее словам, ни один портал не выполняет на 100% всех требований, установленных городскими властями. «Это недопустимо», — возмутилась Сана.По данным источников из туристического сектора, ежемесячно в каталонской столице проверяющие органы находят от 200 до 600 объявлений, размещенных с нарушениями.