Испания не выдала России архитектора, обвиняемого в хищении

Власти Испании отказались экстрадировать в Россию архитектора Нану Эрнандес-Геташвили.В России она обвиняется в хищении средств на строительство и интерьеры особняка главы «Ростеха» Сергея Чемезова.О том, что Испания отказалась экстрадировать Эрнандес-Геташвили, сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.Женщину обвиняют в мошенничестве при строительстве особняка для главы «Ростеха» Сергея Чемезова, который в итоге так и не был достроен. В июне 2018 года Таганский суд Москвы арестовал ее заочно — сообщает pasmi.ru.Напомним, что супруга Чемезова Екатерина Игнатова обвинила архитектора в хищении средств, выделенных ей для приобретения предметов интерьера и осуществления авторского надзора при строительстве. По версии семьи чиновника, Эрнандес-Геташвили присвоила деньги себе.«Эрнандес-Геташвили выделили 9 млн евро на закупку в Италии дорогостоящих интерьеров, включая дизайнерские коврики для собак. Однако, когда груз прибыл на склады Управления делами президента, выяснилось, что товаров там на сумму раза в два меньше. Эрнандес-Геташвили винила во всем произошедшем Игнатову, но Чемезов поверил в этой ситуации супруге», — пишет телеграм-канал.Но есть и другая версия событий — архитектора позвали, когда строительство уже было загублено неграмотными действиями рабочих, и специалист просто не смогла ничего исправить, поэтому отказалась от заказа.Теперь беглянка скрывается в Испании, где ее задержали местные правоохранительные органы после объявления в международный розыск.Для справки:Недостроенный особняк-дворец Чемезова позже был продан. Достраивать его не стали.Эрнандес-Геташвили была признана лучшим архитектором Европы 2014–2015 годов, выиграв три номинации в престижном ежегодном международном конкурсе в Лондоне.