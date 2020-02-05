Иглесиас и Курникова ждут пополнения

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка, сообщает Hola.com.В распоряжении СМИ появились фото беременной спортсменки. Испанские издания также уточняют, что пара ожидает рождения малыша в марте текущего года – пишет «РИА – Новости».Курникова и Иглесиас состоят в отношениях с 2001 года. Пара уже воспитывает близнецов Люси и Николаса, которые появились на свет в декабре 2017 года.Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова, которая уже почти 20 лет находится в отношениях с испанским певцом Энрике Иглесиасом, объяснила, почему звездная пара до сих пор официально не оформила брак.«Свадьба не важна для меня. Я верю в открытость, полное доверие и взаимоуважение в отношениях. Мы уже много лет вместе. Он — мужская версия меня, а я — женская версия его», — приводит ее слова The Sun.Сам Иглесиас в разговоре с журналистами объяснял, что он не видит смысла в том, чтобы узаконить отношения. «Я никогда не думал, что свадьба что-то изменит. Может быть, потому что я сам вырос в семье, в которой родители развелись. Но я не думаю, что можно любить человека из-за какой-то официальной бумаги», — пояснял певец.