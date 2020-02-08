Россиянин, проживавший в Испании, арестован итальянцами

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Обвиняемый в нескольких убийствах россиянин, находящийся в розыске Интерпола с 2013 года, спокойно проживал в Испании с семьей.

Но как только выехал на Апеннины, был арестован.

Россиянин, обвиняемый в четырех убийствах, совершенных на родине в 2012 году, арестован по международному ордеру по линии Интерпола на севере Италии.

51-летний мужчина, находящийся на Апеннинах с женой и сыном, остановился в гостинице в городе Новента-ди-Пьяве под Венецией, где был проведен полицейский рейд – сообщает ТАСС.

По данным агентства, личность арестованного установлена.

В последние годы он проживал в Испании и находился в розыске с 2013 года.

В ноябре прошлого года соответствующее постановление об аресте было принято московским судом.

Арестованный подозревается в причастности к деятельности преступной группы, орудовавшей в Подмосковье, и организации нескольких убийств.

Задержанного ждет экстрадиция на родину.

В генеральном консульстве РФ в Милане ТАСС сообщили, что дипломаты поставлены итальянскими властями в известность о произошедшем и уточняют информацию о соотечественнике и детали его ареста.

russianspain.com

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