В Испанию экстрадировали преступника, приговоренного к 193 годам заключения

Власти Бразилии экстрадировали в Испанию одного из исполнителей теракта в Мадриде в 1977 году Карлоса Гарсию Хулиу.Рано утром 7 февраля Карлос Гарсия Хулиа был доставлен в столицу Испании, сообщает «РИА — Новости».Хулиа был объявлен в международный розыск Испанией, где его приговорили к 193 годам заключения. В Бразилии 66-летнего Хулиу арестовали в декабре 2018 года.Верховный суд Бразилии дал согласие на его экстрадицию в Испанию.Сообщается, что арестованный прибыл в Мадрид коммерческим рейсом авиакомпании Iberia. Сразу из аэропорта его доставили в тюрьму Сото-дель-Реаль. Операция по экстрадиции осуществлялась в условиях усиленной безопасности и секретности.В Бразилию заранее были отправлены три агента национальной полиции, чтобы сопровождать обвиняемого в Испанию. Вместе с ним также летел консул Испании в Сан-Паулу Анхель Васкес.«Он убил пять человек при нападении на Аточе 43 года назад. Резня, которая не смогла остановить стремление к свободе всего общества. Сегодня демократия и справедливость вновь торжествуют. Сегодня после экстрадиции из Бразилии прибывает в Мадрид один из убийц, Карлос Гарсия Хулиа», — сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.Напомним, что речь идет о теракте 1977 года, совершенном в юридическом офисе профсоюза «Рабочих комиссий» на улице Аточа.Члены ультраправой франкистской организации «Новая сила» планировали убить генерального секретаря профсоюза, активиста левого движения Хоакина Наварро, но в момент нападения его не оказалось в здании. В результате от пуль террористов погибли пять человек – юристы, близкие к левым движениям. Четверо получили ранения. Теракт вошел в историю как «расстрел на Аточе».После того, как на родине Хулиа был приговорен к 193 годам тюрьмы – в 1980 году – он был освобожден условно в 1991-м. В 1994-м судья позволил ему уехать в Парагвай, где тому якобы предложили работу. Решение было отозвано прокуратурой, но Хулиа остался в Латинской Америке. В 1996 его арестовали за наркоторговлю в Боливии. Потом его следы потерялись вплоть до 2016-го.