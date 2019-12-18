Испанская армия делает ставку на женщин

Испанские военные аналитики солидарны с ООН, которое призывает активней привлекать женщин для разрешения мировых конфликтов.Так, министр обороны Королевства Маргарита Роблес сообщила: «Мы делаем значительную ставку на привлечение женщин к подобным миссиям. Сейчас это наш приоритет», — что подтверждается последними двадцатью годами службы женщин в армии: они составляют более 12% от числа всех военнослужащих, это выше среднего показателя по НАТО. Испания обогнала Германию, Нидерланды и Великобританию, но заметно уступает Франции в этом вопросе. Численной женской части армии превышает на сегодня пятнадцать тысяч человек.Министр обороны пояснила, что основной сферой применения испанок станет «понимание социальной и культурной сферы террористов». Аналитики полагают, что военнослужащие женщины легче смогут входить в контакт с мусульманками для получения оперативной информации.