Испания демонтирует опасные заграждения на границе

Испанские власти приступили к выполнению принятых на себя обязательств по подписанному год назад в рамках ООН Глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. И хотя документ не носит обязательной силы, испанцы намерены реализовать свою гуманитарную миссию.Документ фактически упраздняет понятие нелегальности в сфере миграции, признавая смену страны проживания неотъемлемым правом человека.В частности, военные Королевства демонтируют колючую проволоку с пограничных стен по периметру территории полуанклавов Испании на севере Африки – Сеуты и Мелильи. Министерство внутренних дел страны пояснило свои мотивы: соблюдение прав человека (то есть права жителей субсахарского региона Африки искать лучшей жизни в Европе, нелегально пересекая границу) и нежелание причинять боль детям, преодолевающим пограничные стены.Чтобы полностью снять проволоку понадобится 10 месяцев и 18 млн евро. Испанцы намерены заменить колючую проволоку другими элементами, «более безопасными и менее жестокими». Примечательно, что в тоже самое время ЕС направляет миллионы евро в Марокко для усиления пограничного контроля и сдерживании нелегальной миграции. Но эффективность расходования таких средств — под большим вопросом.Еще недавно африканские мигранты предпринимали массовые штурмы испанской границы раз в несколько недель в этом месте. Гражданская гвардия Королевства уверяет: за такими штурмами стоит мафия. За определенную сумму она предоставляла человеку право участвовать в штурме, снабжает инструкциями и оружием. Те, кто смогли преодолеть шестиметровые стены, превращаются в просителей убежища. Их не высылают за пределы ЕС, а направляют в местный центр приема беженцев. Центры переполнены, потому многие покидают их и исчезают в Сеуте или пересекают Средиземное море, чтобы попасть на континентальную Европу. Многие гибнут, большая часть жертв – беременные женщины и малолетние дети.