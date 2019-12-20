Зятя испанского короля отпустят из тюрьмы на праздники
Испанский суд разрешил Иньяки Урдангарину, зятю короля Филиппа VI, супругу его сестры Кристины, на четыре дня покинуть стены тюрьмы, чтобы провести приближающиеся праздники в кругу семьи.
Как пишет El Mundo, добро было дано после того, как прокуратура подтвердила, что не имеет возражений, и просьба заключенного не противоречит тюремным правилам. Один из пунктов закона о пенитенциарной системе допускает предоставление семидневного «отпуска» за раз и не более 36 дней в году тем, кто отбывает наказание в обычном режиме (второй уровень из четырех, первый — самый строгий, четвертый позволяет покидать тюрьму, возвращаясь туда только на ночь) и отсидел уже четверть срока. А также хорошо вел себя. Судья решил, что Урдангарин удовлетворяет всем этим требованиям.
Более того, суд может продлить этот «отпуск» еще на два-три дня, по крайней мере, такую просьбу Урдангарин уже высказал. Кстати, свое обращение он написал менее чем через сутки после того, как провел в тюрьме 531 день из пяти лет и 10 месяцев, к которым он был приговорен.
Напомним, супруг инфанты Кристины входил в состав руководства института Noos, некоммерческой организации, занимавшейся проведением различных спортивных мероприятий. Урдангарин и его партнер Диего Торрес убеждали администрации различных городов и автономных сообществ подписывать договоры с этим институтом. Организация сильно завышала стоимость контрактов на проведение мероприятий, а полученные средства направлялись в коммерческие фирмы, включая Aizoon, владельцами которой были инфанта Кристина и ее супруг.
Дело возбудили в 2011 году, а окончательный вердикт по нему вынесли лишь в 2018-м. Изначально прокуратура Балеарских островов требовала назначить Урдангарину наказание в виде 19,5 лет тюремного заключения. Однако Верховный суд пиренейского королевства приговорил зятя короля Испании к значительно меньшему сроку — пяти годам и 10 месяцам лишения свободы. Примечательно, что тюремный срок оказался даже меньше, чем постановил суд предыдущей инстанции — суд Пальмы-де-Майорки приговорил Урдангарина к шести годам и трем месяцам лишения свободы, обвинение же хотело увеличить этот срок до десяти лет и обжаловало приговор.
При этом Урдангарину было разрешено самостоятельно определить место, где он будет отбывать наказание, и в результате он выбрал тюрьму в местечке Бриева провинции Авила, недалеко от Мадрида. Особую пикантность придает тот факт, что тюрьма женская, в ней отбывают наказание около 200 заключенных. Здесь есть лишь небольшой модуль, предназначенный для мужчин. До того, как там поселился Урдангарин, он пустовал, и уже более года супруг инфанты Кристины сидит там один.
В сентябре Урдангарин впервые покинул стены тюрьмы, чтобы в качестве волонтера ухаживать за инвалидами центре для людей с ограниченными способностями в местечке Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. С тех пор дважды в неделю (по вторникам и четвергам) его забирает специальный автомобиль и доставляет на место (по материалам «Российская газета»).
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