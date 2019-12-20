Климатические переговоры в Мадриде провалились

Переговоры во время климатической конференции ООН COP25 в очередной раз были сорваны представителями индустрии, связанной с ископаемым топливом, и интересами корпораций, для которых соглашение между странами по борьбе с климатическим кризисом является угрозой для прибыли.Как сообщает Гринпис, вместо обсуждения ситуации с изменением климата политики препирались по поводу экономических механизмов Парижского соглашения, которые превращают природу в предмет торговли. Большинство политиков вообще не проявили интереса к снижению выбросов и явно не понимали существующую угрозу климатического кризиса.«В случае чрезвычайной ситуации речь не идет о выгоде или сохранении баланса интересов, речь идёт о спасении. Климатический кризис – это уже чрезвычайная ситуация, которая угрожает нам, – объясняет руководитель программы по климату и энергетике российского отделения Greenpeace Василий Яблоков. – Спасение стоит дорого, но чем дальше его откладывать и ждать чуда, тем дороже оно обойдётся в будущем. В решении проблемы изменения климата нет «серебряной пули», одними ветряками не обойтись, только европейские страны не снизят выбросы парниковых газов. Действовать необходимо всем странам, во всех секторах экономики и очень быстро. В этом суть Парижского соглашения.Прошедшие переговоры в Мадриде показали свою неэффективность, став площадкой столкновения углеродных экономик, которые откровенно игнорируют научные данные и голос многомиллионного молодежного движения. В 2020 начинает действовать Парижское соглашение, и остается все меньше времени для того, чтобы договориться о его экономических механизмах, национальных вкладах в борьбу с изменением климата и долгосрочных стратегиях, ведущих к углеродной нейтральности к середине века, необходимой для удержания роста глобальной температуры в пределах 1,5 градусов Цельсия. Россия, как один из крупнейших эмиттеров парниковых газов, при этом обладает огромным потенциалом их сокращения и может сделать очень значительный вклад в борьбу с изменением климата, не откладывая принятие правильных решений в долгий ящик».Исполнительный директор Greenpeace International Дженнифер Морган так комментирует ситуацию: «COP25 была объявлена техническими переговорами, а по факту только выявила роль «загрязнителей» в политике и глубокое недоверие молодежи к властям. Весь мир ждал решения, которое отвечало бы интересам молодых людей, опиралось на науку и объявило чрезвычайную ситуацию в области климата. Вместо этого многие страны, например, Бразилия и Саудовская Аравия, на фоне безответственной слабости чилийского руководства заключали сделки на выбросы углерода и подмяли под себя ученых и гражданское общество. Парижское соглашение пало жертвой столкновения нескольких влиятельных углеродных экономик. Но Парижское соглашение – это лишь часть картины. Нам нужны системные изменения, которым люди смогут доверять. В работе участвуют и позитивные силы. Коалиция высоких амбиций бросила нам на этой неделе спасательный круг, набирают силы и малые островные государства, не дающие умереть Парижскому соглашению» (по материалам energyland.infо).