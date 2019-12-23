Барселона снова протестует

Сегодня, 22 декабря, вечером, на улицы Барселоны вышли тысячи человек с факелами. Так активисты движения за независимость Каталонии выразили протест властям страны.Они несли в руках транспаранты и скандировали лозунги с призывами освободить заключенных. Речь о каталонских политиках, которых Верховный суд Мадрида приговорил к различным срокам тюрьмы за организацию референдума о независимости Каталонии (по информации «ТВ Центр»).Напомним, что ровно два года назад в автономном сообществе прошли досрочные выборы в региональный парламент. Их назначили после того, как власти Мадрида распустили Женералитет и парламент, а также ввели прямое управление.