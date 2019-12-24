Испанский монарх зачитает свое послание

Сегодня 24 декабря 2019 года, в рождественский Сочельник, в 21:00 по мадридскому времени, перед подданными выступит глава государства – Филипп Шестой с ежегодным рождественским посланием. Что ожидается в этом послании?Ситуация в Испании продолжает оставаться неопределённой, но глава государства – гарант Конституции, и в послании должны прозвучать две главные идеи. Первая – принципы и задачи Конституции 1978 года сохраняют свои принципы и жизнеспособность. Вторая – он должен дать оптимизм и обозначить тренды на развитие общества в 2020 году.Ситуация остается неопределённой и неоднозначной. Посудите сами: правительство ведёт переговоры о формировании правительства, но не завершило их, хотя состав участников определён. Это сама правящая Испанская Социалистическая Рабочая Партия (ИСРП), антисистемная левая оппозиция в лице партии Подемос и представители крупнейшей каталонской оппозиционной партии Левая Республиканская партия Каталонии, один из лидеров которой находится под следствием в результате судебного преследования из-за событий, связанных с проведением референдума о независимости в Каталонии (по материалам Э-Вести).