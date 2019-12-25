Квартира только для испанцев? – заплати штраф!

Каждый из нас, иностранцев, живущих в Испании, хоть единожды, но сталкивался с ситуацией, когда арендодатель – испанец принципиально отказывался от сдачи в аренду жилья людям «не той» национальности.В между тем, юристы хорошо знают, что подобные отказы являются формой запрещенной в Европе дискриминации и для нарушителей предусмотрены весьма суровые наказания.Власти Барселоны решили перейти от слов к делу – и привлекли к ответственности крупнейший испанский портал недвижимости Idealista, разместившего вполне привычное объявление агентства The New House Barcelona, а заодно и само это агентство.Текст содержал условие сдачи квартиры – только для испанцев. К слову, каждый пятый житель столицы Каталонии – иностранец. Один из посетителей сайта обиделся и подал жалобу. Дело приобрело показательный характер.Результат – штраф в 90 тысяч евро на нарушителей прав человека – сайт недвижимости и агентство, сдающее в аренду квартиру.Мэрия Барселоны уверена, что подобные процессы публичного наказания должны помочь искоренить дискриминационную практику общения с иностранцами в их стране.