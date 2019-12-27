Старая песня о главном: СМИ Испании о русских шпионах

Пока испанские СМИ злословили на тему вечных российских шпионов, как они несчастных каталонцев подбивают к сепаратизму, случайно на одной из волн андалузского радио услышала диалог двух немолодых испанцев на эту тему. Один так серьезно по написанному озвучил новую внешнюю угрозу Королевства, второй ответил – мол, ты в моей вменяемости сомневаешься, чтобы я еще это обсуждал?В то время как население Испании ухмыляется очередным поискам виноватых в болезни головы каталонских сограждан, испанские СМИ продолжают свой артобстрел. Оказывается, едва ли не весь барселонский бунт учинили три российских шпиона.Итак, по данным испанской газеты El Pais, три предполагаемых члена «подразделения 29155» в составе Главного управления Генштаба (ГРУ) совершили в общей сложности четыре поездки в Барселону в период с ноября 2016-го по декабрь 2017 года.В частности, речь идет о Денисе Сергееве, Алексее Калинине и Михаиле Опрышко. Издание сообщает, что Сергеев прилетел в столицу Каталонии 5 ноября 2016 года прямым рейсом из Москвы по документам на имя Сергея Федотова. Он вернулся в Россию через шесть дней, но не из Барселоны, а из Женевы. 29 сентября 2017 года он вернулся в Испанию накануне каталонского референдума о независимости и пробыл там лишь 19 часов. Страну он покинул на поезде утром 30 сентября.Калинин и Опрышко побывали в Барселоне по одному разу. Первый прилетел в город 14 декабря 2016 года по документам на имя Алексея Никитина. В Россию он вернулся 17 декабря рейсом из Рима. Газета утверждает, что Калинина считают одним из самых активных членов ГРУ. Присутствие мужчины было установлено не только в Европе, но и в Китае, Турции, Израиле и ОАЭ. Михаил Опрышко посетил Каталонию в декабре 2017 года, как долго он пробыл на территории Испании и чем конкретно занимался — издание не уточняет.Напомню, что 1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости Каталонии. Мадрид изначально называл этот плебисцит нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.Ранее газета El Pais утверждала, что в Испании начато расследование из-за возможной деятельности в Каталонии в разгар кризиса группы, якобы связанной с российскими спецслужбами. Посол РФ в Испании Юрий Корчагин заявил, что возмущен этими фейковыми публикациями. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на нездоровый интерес некоторых испанских СМИ к теме якобы имевшего место влияния России на кризис в Каталонии.Посольство РФ в Испании предложило газете El Pais «новые улики» в расследовании «российского следа» в борьбе Каталонии за независимость. Российские дипломаты предложили испанским шпиономанам обратить внимание на «подозрительное совпадение»: «Номер предполагаемого российского подразделения, которое упоминается в газете, заканчивается на 155, что само по себе создает новую реальность. Так что — по следу».Публикацию испанской газеты осудили не только в Москве, но и в самом Мадриде.Ольга Довгань