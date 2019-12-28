Пучдемон обжалует ордер на арест

Политика


Защита бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона считает, что суд Испании должен отозвать выданные ранее ордера на арест бежавшего из страны политика. Об этом сообщило в четверг агентство Europa Press.
По его информации, адвокат Пучдемона утверждает, что ордера на арест «были выданы без законного основания и без предварительного разрешения Европейского парламента».

Верховный суд (ВС) Испании ранее дал сторонам, вовлеченным в судебный процесс, время на то, чтобы изложить свои позиции. Решение ВС последовало за постановлением Европейского суда юстиции в Люксембурге, согласно которому бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас, приговоренный в октябре к 13 годам тюрьмы, имеет депутатскую неприкосновенность, так как является членом Европарламента (ЕП).

Прокуратура Испании уже выступила за сохранение выданных ранее ордеров на арест Пучдемона и бывшего члена каталонского правительства Антони Комина. Оба политика получили места в ЕП от коалиции «Свободные для Европы» по итогам выборов 26 мая 2019 года. Тем не менее, ЦИК Испании не включил их имена в окончательный список избранных в ЕП испанских депутатов, который был направлен в Брюссель. Пучдемон и Комин не явились в Испанию для того, чтобы принести присягу в качестве парламентариев. Они бежали из Испании в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости Каталонии.

Решение европейской юстиции в отношении Жункераса может повлиять на ситуацию, в которой оказался Пучдемон. Его выдачи из Бельгии добивается ВС Испании. Ранее суд Брюсселя отложил рассмотрение дела об экстрадиции Пучдемона и двух его сподвижников до 3 февраля 2020 года.

В октябре ВС Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил Жункерас.

1 октября 2017 года в испанском автономном сообществе Каталония прошло голосование о выходе из состава королевства. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона (по материалам ТАСС).

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