Бельгия не выдаст каталонцев

Суд в Бельгии остановил действие выданного Испанией европейского ордера на арест бывшего руководителя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и еще одного бывшего министра Тони Комина.В Испании их обвиняют в организации нелегального референдума о независимости Каталонии от Испании, следствием которого стали массовые протесты.Испания требует экстрадиции Пучдемона и Комина, однако бельгийский судья решил, что Бельгия выдавать политиков не может. Ведь бывшие члены правительства Каталонии имеют иммунитет, который предоставил Европейский парламент, пишет eldiario.es.«Бельгийское правосудие признает наш с Тони Комино иммунитет и решило остановить ордер на арест. Испания должна действовать так, как это сделала Бельгия, и уважать закон», – отреагировал в твиттере на это решение Карлес Пучдемон.Бывший руководитель женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон и министр Тони Комин получили временную аккредитацию в ЕП как избранные евродепутаты. Ранее суд ЕС, напомним, постановил, что бывший вице-президент Каталонии Ориоль Жункерас (Испания выдала ордер и на его арест) также имеет депутатский иммунитет (по материалам 24tv).