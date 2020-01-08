Конгресс депутатов испанского парламента утвердил лидера социалистов Педро Санчеса председателем правительства во втором туре голосования, состоявшемся 7 января.Санчес стал премьером с перевесом всего в два голоса: за проголосовали 167 депутатов, против — 165, воздержались — 18.Кандидатуру Санчеса, лидера выигравшей ноябрьские выборы Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), помимо социалистов (120 мандатов) поддержали депутаты от левой Unidas Podemos (35) и депутаты ряда мелких партий: Баскской националистической партии, «Больше страны» (Más País), Compromís, Галисийского националистического блока, «Теруэль существует» и «Новых Канар».Против проголосовали правая Народная партия (89), крайне правая VOX (52), центристская «Граждане» (10), а также ряд более мелких партий, включая каталонские правую «Вместе за Каталонию» и левую радикальную «Кандидатуру народного единства».Воздержались Левые республиканцы Каталонии (ERC), выступающие за независимость Каталонии, и радикальная EH Bildu, поддерживающая независимость Страны басков.Позиция 13 каталонских левых республиканцев – в крайне фрагментированном парламенте, где заседают представители более 20 политических сил — оказалась решающей для утверждения главы кабинета. На прошлой неделе социалистам и ERC удалось договориться о сделке.ИСРП пообещала начать переговоры по каталонскому конфликту на уровне правительств Каталонии и Испании после его утверждения, их итоги будут представлены на голосование жителей автономного сообщества. В обмен левые республиканцы согласились не блокировать кандидатуру Санчеса в конгрессе.Во время дебатов, лидер Народной партии Пабло Касадо раскритиковал Санчеса за то, что премьерское кресло он получит благодаря позиции баскских и каталонских сторонников независимости.«В нашей стране было два врага – террористы и путчисты. Нельзя держать испанцев в заложниках, чтобы гарантировать голоса для утверждения. Вы заключили соглашения с ультралевыми, сторонниками независимости и батасунцами (запрещенная партия «Батасуна» была политическим крылом баскской террористической группировки ЭТА, некоторые члены «Батасуны» вошли в EH Bildu), сейчас они ваши соратники, при этом вы не даете объяснений испанцам», — сказал Касадо, обвинив Санчеса во лжи.Лидер НП также раскритиковал генсека соцпартии за то, что он призывал «оставить позади судебные процессы» в отношении каталонских политиков. По мнению Касадо, это означает отказ от принципа разделения властей. Политика Санчеса, заявил лидер НП, приведет к расколу страны.Глава крайне правой VOX Сантьяго Абаскаль с трибуны требовал отстранить от власти председателя каталонского женералитета Кима Торру, которого на прошлой неделе ЦИК Испании лишил депутатского мандата. «Правительство смотрит в другую сторону, потому что сегодня ему нужно разрешение путчистов», — заявил Абаскаль.Представитель центристской партии «Граждане» Инес Арримадас обрушилась с критикой на Санчеса за то, что он не стал пытаться договариваться с правым блоком, чтобы получить премьерство, а предпочел заключать соглашения с Podemos и сторонниками независимости Каталонии.«Знайте, что вы могли изолировать сторонников независимости и радикалов, при этом вы бы правили самостоятельно при заключении государственных соглашений (с правыми)», — заявила Арримадас, призвав депутатов-социалистов нарушить партийную дисциплину и голосовать против кандидата от ИСРП или воздержаться.Санчес в свою очередь отстаивал позицию ИСРП о начале переговоров по каталонской проблеме, поскольку «необходимо преодолевать территориальные конфликты, всегда в рамках конституции», и призвал избавляться от «токсичного климата» в испанской политике.Лидер Unidas Podemos Пабло Иглесиас, которому достанется пост вице-премьера, пообещал, что формируемое коалиционное правительство будет защищать «право каталонцев, басков и канарцев выступать под теми символами, под которыми они хотят».Санчес в ходе своего выступления дал понять, что будет добиваться реформирования конституции в части процедуры утверждения главы правительства после выборов. «За последние четыре года у нас было правительство с полными полномочиями в течение полутора лет. Неприемлемо, чтобы подобное повторялось в будущем. Надо искать механизмы, чтобы такое не повторялось. Я и моя фракция обещаем искать формулы», — заявил он.В первом туре, который состоялся 5 января, Санчесу не удалось набрать необходимое абсолютное большинство (минимум 176 голосов из 350). Во втором туре по закону для утверждения главы правительства достаточно простого большинства – число голосов «за» должно быть больше голосов «против».Избрание председателя правительства положит конец затянувшемуся политическому кризису в стране, где за минувший год дважды проходили досрочные выборы, а правительство работало в статусе исполняющего обязанности с конца апреля.Впервые с момента перехода Испании от диктатуры к демократии будет сформировано коалиционное правительство – с участием соцпартии и Unidas Podemos, ее лидер Пабло Иглесиас получит пост одного из вице-премьеров (по материалам РИА-Новости).Для справки:Премьер-министр Испании Педро Санчес Перес-Кастехон (Pedro Sánchez Pérez-Castejón) родился 29 февраля 1972 года в Мадриде (Испания).В 1995 году окончил факультет экономики и бизнеса Мадридского университета Комплутенсе.В 1998 году получил степень магистра по экономической политике Евросоюза в Брюссельском свободном университете, затем степень магистра в Университете Ортега-и-Гассета.В 2012 году получил степень доктора философии в Университете Камило Хосе Села (UCJC), где работал профессором экономики.В 1993 году Педро Санчес вступил в Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП/PSOE).В 1998 году работал политическим консультантом в Европейском парламенте.В 1999 году занимал должность руководителя канцелярии Верховного представителя ООН в Боснии и Герцеговине.В 2000 году был директором по международным связям в испанской организации защиты прав потребителей (OCU).В 2000-2004 годах – консультант по экономическим вопросам федерального исполнительного комитета ИСРП (CEF PSOE).В 2004-2009 годах – член городского совета Мадрида.В 2009-2011 годах и с 2013 года – депутат конгресса (нижней палаты парламента).13 июля 2014 года он был избран генеральным секретарем ИСРП. Он стал первым лидером в истории партии, избранным по итогам прямого голосования членов ИСРП.В октябре 2016 года Санчес подал в отставку с должности генерального секретаря партии из-за раскола в партийном руководстве и сложил свои обязанности депутата конгресса.В мае 2017 года вновь был избран генеральным секретарем Испанской социалистической рабочей партии.2 июня 2018 года официально вступил в должность премьер-министра Испании – принес присягу в королевском дворце Сарсуэла. Санчес стал первым в истории Испании премьером, который не клялся на Библии и распятии – он атеист.По итогам досрочных парламентских выборов 28 апреля 2019 года ИСРП заняла первое место, однако не получила абсолютное большинство в парламенте. В ходе двух туров голосования в конце июля конгресс депутатов не смог утвердить лидера социалистов Педро Санчеса премьером. Причиной стало то, что социалистам так и не удалось после трех месяцев переговоров прийти к соглашению о коалиционном правительстве с левой Unidas Podemos.10 ноября 2019 года в Испании прошли вторые за год досрочные парламентские выборы, которые вновь выиграла Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП).12 ноября ИСРП и левая коалиция Unidas Podemos достигли предварительного соглашения о формировании коалиционного правительства.12 декабря 2019 года король Испании Фелипе VI предложил кандидатуру лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост председателя правительства.Санчес на пресс-конференции сообщил, что принял предложение короля.5 января 2020 года конгресс депутатов испанского парламента не утвердил кандидатуру Педро Санчеса на пост премьера в первом туре голосования.Его поддержали 166 депутатов, против — 165, 18 народных избранников воздержались, один депутат не участвовал в голосовании. По закону для победы в первом туре необходимо абсолютное большинство — минимум 176 мандатов из 350.7 января 2020 года конгресс депутатов испанского парламента утвердил Педро Санчеса председателем правительства во втором туре голосования.Педро Санчес женат, у него есть две дочери.