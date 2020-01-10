Санчес хочет договариваться с Барселоной

Встреча премьер-министра Испании Педро Санчеса и главы Каталонии Кима Торры состоится после формирования нового испанского правительства.Санчес и Торра договорились о встрече в ходе телефонной беседы, посвященной текущей политической ситуации. Политики пока не решили, где состоятся переговоры — в Барселоне или Мадриде.Санчес заявил собеседнику, что хочет вернуться к диалогу с каталонской стороной и вместе с тем попытаться урегулировать политический конфликт в автономии – сообщает ИА «Регнум».Напомним, что премьер обязан своим креслом голосованию каталонцев в парламенте, за что должен делать им реверансы — чем очень злит про-испанские партии.