Санчес хочет договариваться с Барселоной

Политика


Встреча премьер-министра Испании Педро Санчеса и главы Каталонии Кима Торры состоится после формирования нового испанского правительства.

Санчес и Торра договорились о встрече в ходе телефонной беседы, посвященной текущей политической ситуации. Политики пока не решили, где состоятся переговоры — в Барселоне или Мадриде.

Санчес заявил собеседнику, что хочет вернуться к диалогу с каталонской стороной и вместе с тем попытаться урегулировать политический конфликт в автономии – сообщает ИА «Регнум».

Напомним, что премьер обязан своим креслом голосованию каталонцев в парламенте, за что должен делать им реверансы — чем очень злит про-испанские партии.

russianspain.com

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