Испания настаивает на аресте Пучдемона и Комина

Верховный суд Испании оставил в силе европейские ордеры на арест бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона и бывшего члена его правительства Тони Комина, избранных евродепутатами, и обратился в Европейский парламент с просьбой приостановить их иммунитет, сообщили в суде.Кроме того, судья Верховного суда Пабло Льярена подтвердил национальный ордер на арест политиков. Судья заявил, что политики должны быть лишены иммунитета, поскольку преступления, в которых их обвиняют в Испании, произошли задолго до их избрания депутатами Европарламента.Второго января бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей.Приостановка рассмотрения дела об экстрадиции связана с тем, что Пучдемон и Комин были признаны евродепутатами и получили иммунитет. В случае лишения иммунитета Европейским парламентом по запросу Верховного суда Испании дело может быть возобновлено.Пучдемон и Комин были избраны на выборах в Европарламент от списка каталонской коалиции Lliures per Europa («Свободные для Европы»). Однако по закону, чтобы получить мандаты, им необходимо было принести присягу на верность конституции в испанском ЦИК. Это означало, что им надо было лично явиться в Испанию, где они объявлены в розыск. В Мадрид на церемонию присяги они не приехали, прислав вместо себя адвоката с нотариально заверенными актами клятвы, однако избирком отказался признать их достаточным основанием для включения Пучдемона и Комина в список евродепутатов от Испании.Вышестоящая палата Суда ЕС 20 декабря постановила пересмотреть вынесенное ранее решение нижестоящего органа об отклонении прошения Пучдемона и Комина, в котором они требовали принять меры, позволяющие им приступить к исполнению обязанностей евродепутатов. Пучдемон и Комин 20 декабря получили временные пропуска в Европарламент, полная аккредитация может быть утверждена 13 января – сообщает «РИА – Новости».