Американские базы в Андалусии – прямая угроза ее жителям

Использование военных баз США, расположенных на территории Испании, для атак на Иран вызывает беспокойство – сообщает испанское издание Publico и rossaprimavera.Речь идет о базе ВМФ США в порту Рота (Кадис) и базе ВВС США в Морон-де-ла-Фронтера (провинция Севилья). Обе базы расположены в Андалусии. Ключевую роль в военных операциях на Ближнем Востоке играет база в порту Рота.«Любая операция на Ближнем Востоке нуждается в базе Рота. По факту, американские корабли, участвующие в военных операциях в Ливии или Сирии, всегда заправлялись и уходили оттуда», — отмечает бывший член Европарламента от «Объединенных левых» Вилли Мейер.Издание Publico обеспокоилось угрозой «зеркального военного ответа», который Корпус стражей Исламской революции (КСИР) готов нанести странам-союзникам США, атакующим Иран с американских баз, расположенных в своих территориях.Журналисты обратились в консульство США в Барселоне и посольство США в Мадриде с вопросом, планируют ли США увеличить безопасность американских баз, расположенных на территории Испании. Однако ответа по существу не получили.Отметим, ранее коалиция левых сил Adelante Andalucia («Вперед, Андалусия!») передала в правительство автономной области запрос, использовались ли находящиеся в Андалузии американские военные базы 3 января при атаке на Иран, когда был убит руководитель иранского спецназа «Кудс» генерал Касем Сулеймани.Если эта информация подтвердится, это означает, что Андалусия подвергается серьезной опасности в угоду интересам США, не имеющим ничего общего с интересами жителей этой провинции, считают в коалиции левых сил.Со своей стороны, «Объединенные левые» всегда считали, что американские базы в Испании необходимо закрыть. Однако, подчеркивает Вилли Мейер, у США прямо противоположные планы: в декабре прошлого года издание El Pais сообщало, что Пентагон планирует увеличить на 50% свое присутствие на базе Рота.Напомним, крупнейшая американская военная база в Испании, расположенная в андалузском порту Рота — это наследие франкизма. Договор об организации этой базы подписан в 1953 году Франциско Франко и Дуайтом Эйзенхауэром.