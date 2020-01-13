Пучдемон и Комин: тучи сгущаются

Похоже, что Испания все же добьется ареста каталонских смутьянов.Председатель Верховного суда Испании Карлос Лесмес напрвил запрос главе Европарламента Давиду Сассоли о лишении бывшего председателя каталонского женералитета Карлеса Пучдемона и бывшего советника его правительства Тони Комина депутатского иммунитета.Верховный суд информирует, что в отношении Пучдемона и Комина продолжается рассмотрение уголовного дела, и просит приостановить их иммунитет на основании внутреннего регламента Европарламента.Напомним, что на прошлой неделе Верховный суд Испании оставил в силе европейские ордеры на арест Пучдемона и Комина, избранных евродепутатами. Кроме того, судья Верховного суда Пабло Льярена подтвердил национальный ордер на арест политиков. Он заявил, что политики должны быть лишены иммунитета, поскольку преступления, в которых их обвиняют в Испании, произошли задолго до их избрания депутатами Европарламента.Пучдемон и Комин, которым предъявлены обвинения в Испании в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, в понедельник прибыли в Страсбург, чтобы впервые принять участие в заседании Европейского парламента. Поддержать их приехали ряд представителей каталонских властей, включая главу женералитета Кима Торру и спикера парламента автономного сообщества Роже Торрена. Рядом со зданием парламента состоялся митинг сторонников независимости Каталонии, свидетельствуют кадры, которые транслировал испанский телеканал 24 Horas.Пучдемон заявил журналистам, что два года назад они были «незаконно отстранены от власти» и «сегодня получат мандаты» Европейского парламента.«Были задействованы многие экономические, человеческие и технические ресурсы, чтобы не допустить нас сюда, но мы здесь, чтобы заявить, что ситуация в Каталонии – это европейский вопрос, который сильно повлиял на основы Европейского Союза», — сказал Пучдемон, призвав ЕС «быть вовлеченным» в проблему. Он также заявил, что приговоренный к тринадцати годам заключения бывший зампредседателя женералитета Ориол Жункерас также должен заседать в Европарламенте, «если ЕС действительно — место прав и свобод», — сообщает «РИА-Новости».Второго января бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции Пучдемона и Комина, международные и европейские ордера на арест которых были выданы испанским судьей.Приостановка рассмотрения дела об экстрадиции связана с тем, что политики были признаны евродепутатами и получили иммунитет. В случае лишения иммунитета Европейским парламентом по запросу Верховного суда Испании дело может быть возобновлено.Пучдемон и Комин были избраны на выборах в Европарламент от списка каталонской коалиции Lliures per Europa («Свободные для Европы»). Однако по закону, чтобы получить мандаты, им необходимо было принести присягу на верность конституции в испанском ЦИК. Это означало, что им надо было лично явиться в Испанию, где они объявлены в розыск. В Мадрид на церемонию присяги они не приехали, прислав вместо себя адвоката с нотариально заверенными актами клятвы, однако избирком отказался признать их достаточным основанием для включения Пучдемона и Комина в список евродепутатов от Испании.Вышестоящая палата Суда ЕС 20 декабря постановила пересмотреть вынесенное ранее решение нижестоящего органа об отклонении прошения Пучдемона и Комина, в котором они требовали принять меры, позволяющие им приступить к исполнению обязанностей евродепутатов. Пучдемон и Комин 20 декабря получили временные пропуска в Европарламент.Европарламент ранее лишил бывшего заместителя главы женералитета Ориола Жункераса, также избранного евродепутатом на майских выборах, но в октябре приговоренного ВС Испании за мятеж, после того, как соответствующее решение принял испанский ЦИК.