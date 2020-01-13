Новое правительство Испании присягнуло на верность

Члены нового правительства Испании принесли присягу на верность королю и конституции сегодня, 13 января.Церемония проходила в королевском дворце Сарсуэла в Мадриде.После того, как были зачитаны указы о назначении четырех заместителей председателя правительства и восемнадцати министров, подписанные королем Фелипе VI и председателем правительства Педро Санчесом, участники церемонии по очереди подходили к столу, на котором лежала конституция, и произносили текст: «Обещаю добросовестно и честно выполнять обязанности, преданно королю, соблюдать и обеспечивать соблюдение конституции как основного закона государства, а также хранить тайну обсуждений Совета министров». Библии и распятия во время церемонии не было. От использования религиозных символов впервые отказалось предыдущее социалистическое правительство во время присяги в июне 2018 года – сообщает «РИА – Новости».Состав правительства с участием Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и Unidas Podemos – первого коалиционного с момента перехода страны от диктатуры к демократии в конце 1970-х — премьер Педро Санчес объявил королю Фелипе VI вчера, 12 января.