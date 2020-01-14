Демонстрации в защиту целостности Испании и прав испанцев

В Мадриде прошли протесты у здания правительства уже против новой власти во главе с премьер-министром Испании Педро Санчесом.Митинги под лозунгом «Espana existe» («Испания существует») прошли и за пределами столицы, во многих провинциальных городах. По всей стране протестовали более 100 000 человек – сообщает pravda.ru, другие источники называют более миллиона участников.В Мадриде лидер ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаль выступил с речью, требуя от нового правительства уважать конституцию и защищать нацию: «В этот момент глубокого упадка и национального кризиса мы вместе кричим, что Испания существует, и мы призываем всех избирателей всех партий защищать национальное согласие. Мы демонстративно требуем, чтобы правительство уважало суверенитет испанского народа и Конституцию, что равносильно требованию уважения свободы и равенства».Испанцы требуют от правительства «сражаться с врагами конституционного порядка», и заявляют, что премьер-министр Педро Санчес, как и обещал, должен арестовать и вернуть заговорщика Карлеса Пучдемона.«Единую Испанию никогда не победить!» — скандировали участники митинга. Один из участников — Альфредо, студент Мадридского автономного университета — заявил DW, что не хочет «балканизации Иберийского полуострова» — превращения Испании «в конгломерат враждующих между собой карликовых государств». «Ведь примером Каталонии могут вдохновиться любые другие националисты — баскские, галисийские, валенсийские, андалузские, канарские и неизвестно еще какие», — уверен он.Напомним, Пучдемон был отстранен от должности президента женералитета Каталонии за нарушение Конституции Испании и проведение незаконного референдума о независимости испанского региона осенью 2017 года.Волнуют испанцев и новые лица в правительстве. На одном из плакатов манифестантов — юмор времен испанской гражданской войны 30-х годов прошлого столетия: «Красные пришли — будут голод и вши». Пожилая женщина-домохозяйка, представившаяся как Лурдес, заявила, что ее очень волнует, к примеру, что пост министра потребления займет лидер коммунистов Альберто Гарсон. «Он говорит, что лучшая в мире система потребления существует на Кубе и Венесуэле. Ну а мы не хотим у себя подобную систему — получать по карточкам 5 яиц в месяц и сутками стоять в очереди за туалетной бумагой».Участники митинга приняли резолюцию, призывающую правительство сохранить единство Испании, права и свободы испанцев, уважать законы рыночной экономики.