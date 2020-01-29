Пучдемон просит каталонцев сброситься кто сколько может

Счетная палата Испании потребовала от двадцати каталонских политиков, причастных к организации и проведению в 2017 году незаконного референдума о независимости, вернуть в казну 4146274 евро и 97 центов.Именно в такую сумму следователи палаты, которая является главным органом государственного финансового контроля в Королевстве, оценили растрату государственных средств.Речь идет о деньгах, потраченных бывшим главой женералитата Карлесом Пучдемоном, его советниками и чиновниками на визиты в различные страны и переговоры в попытке заручиться международной поддержкой в вопросе отделения Каталонии от Испании, на агиткампанию, печать бюллетеней, плакатов, подготовку урн для голосования и избирательных участков. Интересно, что из указанной суммы 3,9 миллиона евро соответствуют средствам, фактически потраченным на запрещенный конституционным судом референдум, а 243 тысячи евро — это набежавшие за два года проценты.Выплатить эти 4,14 миллиона Пучдемон, Ориол Жункерас и другие политики обязаны в течение 15 дней (отсчет начался 28 января), иначе на их активы и собственность будет наложен арест.Примечательно, что надзорный орган может не только заморозить счета, но и конфисковать зарплату у тех, кто ее получает, хотя значительная часть тех, кого коснулось это решение, либо сидят в тюрьмах, либо скрываются от испанского правосудия за границей.Чтобы не разориться, Пучдемон уже обратился к каталонцам за финансовой помощью. Он просит всех, кто голосовал 1 октября 2017 года за отделение региона от Испании, помочь ему собрать нужную сумму – сообщает Rg.ru.Стоит отметить, что в свое время прокуратура и государственная адвокатура отказались рассматривать финансовый вопрос в Верховном суде. Это позволило Счетной палате, члены которой по своему статусу приравнены к судьям, самостоятельно взяться за расследование.Поскольку это — административный иск, а не уголовный, члены парламента не могут воспользоваться своим иммунитетом.К тому же Счетная палата имеет право выносить свои решения в отсутствие ответчиков, счет был выставлен, в том числе Пучдемону и нескольким его советникам, бежавшим за границу. А вот осудить их на тюремные сроки заочно закон не позволяет (если наказание предусматривает лишение свободы на срок более двух лет, процесс может проводиться только в присутствии обвиняемого).Кстати, эти 20 политиков не первые, кто получил счет за проведение референдума.Ранее счетная палата потребовала от другого бывшего главы женералитата, Артура Маса, и его соратников выплатить 4,9 миллиона евро за проведение 9 ноября 2014 года «опроса о независимости» (от слова референдум тогда отказались, чтобы не провоцировать официальный Мадрид на активные действия).