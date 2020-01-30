Зачем Хосе встречался с Дельси? - министр заплатит карьерой за разговор

В Испании разгорелся скандал из-за появившейся информации о тайной встрече министра транспорта Испании Хосе Луиса Абалоса с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес, которая находится в европейском санкционном списке.Встреча, информация о которой попала в СМИ, якобы состоялась ночью в понедельник, 20 января, в мадридском аэропорту «Барахас».Отмечается, что Родригес фигурирует в списке из 11 высших деятелей венесуэльского режима, на которых распространяются санкции Евросоюза.Они обвиняются в нарушении прав человека и подавлении гражданских свобод в Венесуэле.В соответствии с решением ЕС, принятым в 2017 году, страны-члены не должны принимать на своей территории лиц из санкционного списка, а их официальные лица — поддерживать контакты с перечисленными в нем венесуэльцами.Испанская парламентская оппозиция потребовала расследовать встречу в «Барахасе» и отстранить Абалоса от должности — за грубейшее нарушение норм общеевропейской внешней политики.Ситуация, по мнению политологов, осложняется тем, что Абалос — не просто один из 23 членов кабинета министров, возглавляемого Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП). Он во многом определяет курс правительства, являясь доверенным лицом премьера Педро Санчеса.Что касается самого Абалоса, то он поначалу отрицал встречу и переговоры с находившейся в Испании не менее 8 часов Родригес, заявляя, что отправился ночью в аэропорт для общения с неким «старым другом». Впрочем, затем министр все же был вынужден признать факт беседы, хотя так и не раскрыл ее содержание.Масло в огонь скандала подлил отказ премьера Санчеса принять лидера венесуэльской оппозиции и спикера парламента Хуана Гуайдо, совершавшего в последние дни поездку по Европе, где он имел многочисленные встречи на высшем уровне – сообщает Korrespondent.net.Напомним, что в ноябре прошлого года Евросоюз продлил санкции против Венесуэлы на год. Ситуация там обострилась в январе 2019 года. На фоне массовых протестов венесуэльской оппозиции председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.