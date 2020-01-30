Жертвы Гражданской войны в Испании – тема без покаяния

В Испании разворачивается бурная дискуссия вокруг закона об исторической памяти и вокруг общей тематики о так называемой справедливости по итогам Второй Мировой войны.Известно, что здесь, в отличие от Франции, Германии, Италии никаких процессов и крупных «покаяний» относительно фашистского прошлого Испании не было.Поэтому неслучайно, что в 2007 году в стране появился Закон об исторической памяти. В нынешнем 2020 году исполняется 80 лет окончанию испанской Гражданской войны 1936-1939 годов. Все человечество отмечает эту знаменательную дату.Редакция «Э-Вести» неоднократно поднимала тему о дате окончания Гражданской войны, говоря о том, что она не завершилась и после провозглашения ее окончания официальными франскистскими властями.Да, действительно, в марте 1939 года столица Испанской Республики – Мадрид – была отдана на два дня на откуп франкистским частям, которые тогда дали волю своим низменным чувствам (в городе проходили дикие оргии и бесчинства захватчиков).Но жестокими сценами гражданское население Испании в то время было не удивить: Гражданская война – самая жестокая из форм войн, где отец убивает сына, сын – отца, брат – брата. Она никогда, нигде, и ни при каких обстоятельствах не должна повториться.На самом деле, дата реального окончания боевых действий в Испании не известна никому.Попадаются данные о том, что регулярные части республиканской армии (ее остатки) вели боевые действия в Долине Аран (Каталония) до конца 1960-х годов. По другой версии, окончанием Гражданской войны считается моментом сложения своих полномочий последним президентом Республики М. Асаньей.Закон об исторической памяти – это не символическое, а чрезвычайно важное морально-нравственное событие, которое подытоживает огромную веху в сознании общества. То, что по этому Закону полагается жертвам франкизма – малая толика того, что может дать цивилизованное правовое государство ни в чем не повинным жертвам.Во времена Гражданской войны, в основном с 1937 по 1939 годы, Испанию покинуло до 40 тысяч испанских граждан, отправившихся в 14 стран Земли. Преимущественно это были дети.Беспрецедентная эвакуация детей в Новейшее время не знает аналогов.В Советский Союз попало 3,5 тысячи детей, из них приблизительно половина вернулась домой в 1957-1958 годах. Остальные так и осели в Советском Союзе.Несмотря на громогласные заявления франкистского режима о заботе о своих гражданах по всему миру, никакой заботы о Детях Войны никогда не было, а были только репрессии.Надежды на то, что с 2007 года (момента, когда был принят Закон об исторической памяти) ситуация изменится, не возымели реального воплощения.По оценкам аналитиков, так называемыми «благами», заложенными в Законе об исторической памяти, воспользовались не более 1-2% тех, кому они предназначались.В Москве до самих «испанских детей», не говоря о втором поколении Детей Войны, руки у правительства не дошли.Журналист «Э – Вести» Андрес Ландабасо Ангуло спросил во время визита Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, что конкретно предполагается предоставить Детям Войны и другим детям.Ему ответили: «Им будет предоставлена целая система льгот и компенсаций, начиная от предоставления социального жилья до денежных сумм, как жертвам политических репрессий». Однако Ангуло утверждает, что его отец, почивший в Бозе в 2007 году, ничего не получал по этому Закону, кроме небольшой дотации к российской пенсии – а какая пенсия в России мы знаем.Да и это было не в рамках Закона об исторической памяти, а в рамках договорённости, достигнутой во время визита короля Хуана Карлоса в Москву во время переговоров с советском руководством, признававшим факт разрыва между испанской пенсией и советской, на которую уже тогда было тяжело жить.Все надежды, связанные с приходом левого правительства Испании во власть, у населения связаны прежде всего с надеждами на реализацию Закона об исторической памяти.Ежегодно публикуются данные об огромных суммах, которые расходуются по линии Закона об исторической памяти, но никто ни из испанских детей в России, ни тем более из их детей, не получал что-либо по линии этого Закона, но даже не имел информации о тех правах и льготах, о которых громогласно говорил Хосе Луис Родригес Сапатеро в Испанском центре в Москве на улице Рождественка.«Было бы очень интересно и полезно, если бы министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя дала распоряжение своим загранучреждениям хотя бы довести до своих граждан информацию о том, на что они имеют право по названному закону. Хочется верить, что в Москве работает Генеральное Консульство Испании, которое всегда славилось своей эффективностью и трудолюбием своих сотрудников, а Испания любит своих граждан, а еще больше – своих детей», – завершает свою статью такими словами испанский журналист.