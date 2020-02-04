Метеопрогноз: испанская весна, американский сурок и 100 дней правления Санчеса

Все внимание испанской прессы обращено сегодня на США. На этот раз это происходит не потому, что американский партнер предлагает огромные выгодные займы Пиренейской стране, а потому, что в США, в штате Пенсильвания в городке Пентаксия, по традиции «Общество Сурка» будет смотреть на тень этого пятикилограммового существа и по ней определит, придет ли весна через шесть недель, или она – весна – уже пришла.Именно это событие подтолкнуло испанского журналиста Андреса Ландабасо Ангуло к серьезным размышлениям об особенностях работы СМИ и о будущем его страны на страницах «Э – Вести». Делимся ими с вами.«Другим важным событием, опять же произошедшим в США, на которое обращают внимание в Испании, является дата 1 февраля – День Национальной свободы. В этот день 155 лет тому назад, во времена президента Авраама Линкольна, в США отменили рабство.Ну что же, для Испании начало февраля – «урожайное» время. На этот месяц приходится много значимых дат и событий – тема для размышлений. Раздумья и смутные предчувствия населения страны связаны прежде всего с теми прогнозами, которые появляются у сурка относительно прихода весны. Одновременно испанская общественность отмечает освобождение человека от рабства, в котором (в условиях сегрегации) жила добрая половина населения огромной страны.День Сурка – это не просто день размышления о том, что даст грядущий год. Это день, когда люди задумываются о том, наступит ли вообще весна в их жизни? С другой стороны, вопросы сегрегации и проблема разделения общества на «белых» и «черных», на хозяев и рабов мучает и волнует испанское общество не меньше, чем во времена Авраама Линкольна.Испания – страна благополучная: член Евросоюза, здесь высокий средний уровень жизни, большие перспективы, радужные ожидания. Но вот День Сурка и 1 февраля…Да Бог бы с этими датами… К чему они здесь, в Испании? Ан-нет! Все СМИ пишут об этих двух датах, проецируя их на настроения общества. Сделаем и мы то же самое.Миссия средства массовой информации – описывать события «здесь и сейчас». Удел историков – одевать толстое пенсне, включать на столе лампу с зелёным абажуром, одевать белые перчатки и листать толстые архивные книги, желательно при этом заглядывать и в текст, чтобы не перепутать XIV век и XVIII век, как это иногда бывает. А то ведь потом стыдно читать некоторые вирши…Наше дело – не ошибешься, что есть – то есть. Что вижу, то пою. Как тот самый акын, который сидит на корточках, видит идущий по пустыне караван и слагает свою балладу о том пути, вероятно счастливом, который ждет товар, размещённый на горбах верблюдов.Задача у обозревателя нелегкая, но важная, и зачастую необходимая. Потому что если не скажет он – сурок точно не скажет. Он испугается своей тени и весна не наступит, а зима продлится ещё шесть недель (это, как-никак, почти два месяца).Как увязывает пресса День Сурка и День отмены рабства в США применительно к Испании? Интересно, правда? Прогноз, который делает Пенсильванский сурок относительно сегрегации в Испании таков: в Испании нет сегрегаций, но есть нечто, напоминающее вечное рабство. Богатые становятся все богаче, бедные – все беднее. А «американский сурок» предсказывает, что приход несистемной оппозиции в правительство Испании, возглавляемой Педро Санчесом, приведёт к приостановке капитализма с его звериным оскалом, и будут заведены часы нового социального формата. Они будут отсчитывать время социальной справедливости и социально-экономического расцвета страны. То есть, наступит весна. Но только та весна, которая будет длиться не один сезон, а продлится вечно.В заключение следует сказать: традиция доставать 2 февраля сурка из его «спальни» и смотреть, как он будет реагировать на свою тень, чтобы определить, когда наступит весна, пришла в США из Германии, с немецкими переселенцами из Верхней Силезии. Но там не было сурков – они там просто не водились. Тень должна была падать от барсуков, которых не было в Пенсильвании, поэтому в Пенсильвании эстафетную палочку приняли сурки. Сурки определяют очень важную вещь: когда сеять, когда собирать урожай, когда завозить семена и, вообще, как жить дальше. Маленькое существо символизирует очень важные вещи.Для Испании, как и для других стран (таких как США) важно понимать, когда наступит ее весна. Конечно, весна должна наступать не по велению сурка или барсука, а по велению правительства, в котором находятся люди, не шарахающиеся от своей тени и не определяющие температуру воздуха по смоченному слюной пальцу, выставленному вверх. Они держат руку на пульсе общества, они всемогущие и всезнающие.Скоро будет 100 дней, как правительство Педро Санчеса находится у власти. В этот день будет отмечаться свой «День Сурка» – станет ясно, когда наступит весна, когда населению Испании будет комфортнее и спокойнее дышать, и народ сможет увереннее смотреть в завтрашний день», — завершает свои не самые оптимистичные размышления испанский обозреватель.