Испанские националисты в парламенте: «У нас нет короля»

49 депутатов и сенаторов демонстративно отсутствовали на торжественном открытии первой сессии парламента Испании нового созыва, на котором председательствовали испанские монархи, 3 февраля сообщает El Confidencial.В преддверии торжественного открытия представители партий «Левые республиканцы Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC), «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya), крайней левой баскской партии «Бильду» (EH Bildu), каталонской «Кандидатуры народного единства» (CUP), Галисийского националистического блока (Bloque Nacionalista Galego, BNG) прибыли в здание нижней палаты испанского парламента.Представители националистических партий зачитали манифест, в котором объяснили, почему представители этих партий будут отсутствовать на официальном открытии новой легислатуры.«У нас нет короля. Монархия и ее высшее лицо нас не представляют», — заявил представитель «Левых республиканцев Каталонии» Габриэль Руфиан. «Каталонское, баскское и галисийское общество в большинстве своем отвергает этот анахронический институт — наследник франкизма», — сообщила антимонархическая делегация.В манифесте, который был прочитан на каталанском, баскском и галицийском языках, сказано, что Король Филипп VI «не является ценным оратором» и «не имеет легитимности у наших народов, мы не признаем за ним никакой политической функции».Представители этих партий заверили, что монархия не отвечает республиканским ценностям свободы, равенства и демократии. По мнению представителя «Бильду» Оскара Матуте, «демократия возможна только после того, как будет покончено с наследием, основанием и ценностями, которые олицетворяет Король Испании» — сообщает yandex.ru.