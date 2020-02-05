Король Испании: мы продолжим работать с Россией

Отношения между Испанией и Россией должны продолжать развиваться в экономическом, политическом и культурном планах, заявил король Фелипе VI в ходе встречи с дипломатическим корпусом, аккредитованным в Испании.«Наши отношения с Россией продолжают укрепляться на всех направлениях – экономическом, политическом и культурном, и мы продолжим вместе работать», — сказал глава государства, сообщает «РИА – Новости».Выступая перед послами, аккредитованными в Испании, он также выразил поддержку китайскому народу в связи со сложной ситуацией, связанной с эпидемией коронавируса, отметив «огромные усилия и меры, принятые китайским правительством для эффективного урегулирования кризиса». Король заявил, что Пекин может рассчитывать на помощь Испании для его преодоления.Глава государства заявил, что считает «приоритетным поддерживать и расширять наилучшие отношения с Соединенными штатами Америки». Говоря о предложении Дональда Трампа по палестино-израильскому урегулированию, Фелипе VI заявил, что его «необходимо глубоко проанализировать». «Необходимо, чтобы палестинцы и израильтяне напрямую обсуждали решение, учитывая свои интересы, в соответствии с резолюциями ООН и международными принятыми нормами», — добавил король.Он также выразил сожаление в связи с выходом Великобритании из ЕС, что он назвал «грустным моментом», и надежду на то, что Евросоюз и Великобритания «продолжат разделять общие ценности, перспективы и интересы, хотя и не будут частью общего проекта».По его словам, в основе испанской внешней политики останутся защита принципа многополярности, международное право и сотрудничество между странами.«Мы отдаем приоритет превентивной дипломатии, посредничеству и гуманитарной дипломатии. Защита прав человека останется базовым и определяющим элементом нашей внешней политики», — добавил Фелипе VI.Для справки:Экономика Испании является 5-й по величине в Европейском союзе (ЕС) (по номинальному ВВП) и 12-й в мире. Испания — промышленная страна, одна из крупнейших экономик Западной Европы и мира.В структуре товарооборота российский импорт из Испании на 30% превышает российский экспорт. Основой экспорта из России в Испанию яляются: дистилляты; нефть сырая и нефтепродукты из битуминозных пород; уголь битуминозный и продукты прямого восстановления железной руды; природный сжиженный газ; сушеный горох; двигатели с возвратно-поступательным движением и рабочим объемом цилиндров более 1000 см3.Из Испании Россия в основном импортировала фармацевтическую продукцию; средства наземного транспорта с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 2500 см3; вина виноградные; изделия из цемента и искусственного камня; консервированные маслины и оливки.