МИД РФ не разрешит Каталонии открыть свое представительство

Каталонский женералитет не предлагал России открыть своё представительство в стране, заявил в интервью «РИА – Новости» директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.Ранее советник по международным делам женералитета Альфред Боск заявил, что каталонский женералитет хотел бы открыть представительства в России и других странах постсоветского пространства.В последние годы руководство автономного сообщества открыло в ряде стран Европы свои представительства в контексте реализации «дорожной карты» суверенизации региона, напомнил дипломат. Их основная цель — продвижение имиджа «независимой Каталонии», подчеркнул он.«В наш адрес правительство Каталонии с предложением открыть подобные «представительства» не обращалось, заведомо зная о том, что Россия выступает за строгое соблюдение внутреннего законодательства Испании в отношении вопросов территориальной целостности страны, о чем неоднократно заявлялось на самом высоком уровне», — сообщил Парамонов.На сегодняшний день действуют 12 представительств автономного сообщества за пределами Испании – большинство в Европе. Несколько месяцев назад было открыто представительство в Балтийских странах – в Риге.МИД Испании считает открытие представительств незаконным, поскольку внешнеполитическая деятельность — прерогатива Мадрида, и каталонские власти открывают представительства без предварительного одобрения испанских властей.Правительство Испании подало иск в Высший суд Каталонии.