Беглый Пучдемон теперь и без документов

3 февраля истек срок действия испанского внутреннего удостоверения личности (DNI) бывшего каталонского лидера, сбежавшего из своей страны в Бельгию, которая так и не вынесла решение об его экстрадиции в Испанию на основании европейского ордера на арест.По мнению Thierry Precioso, автора издания infolibre.es это лишает политика возможности участвовать в каких-либо выборах. Для обновления просроченного документа ему придется приехать в Испанию, пусть и в Каталонию, где у него много сторонников.Но в любом случае, там его ждут с наручниками.Для справки:(кат. Carles Puigdemont i Casamajó (инф.); род. 29 декабря 1962 года, Амер) — каталонский журналист и политик. Владеет каталанским, испанским, английским, французским и румынским языками. Увлекается новыми технологиями и социальными сетями. В Twitter он написал более 14 900 сообщений и имеет более 415 тысяч подписчиков.Президент женералитета Каталонии в 2016—2017 годах. 27 октября 2017 года отстранен от должности президента женералитета Каталонии за нарушение Конституции Испании и проведение незаконного референдума осенью 2017 года. Сам Пучдемон считает себя законным президентом женералитата, а свое правительство — законным правительством Каталонии в изгнании. 5 ноября 2017 года сдался бельгийской полиции, 6 ноября отпущен под подписку о невыезде.30 октября 2017 года генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса предъявил обвинение в мятеже и коррупции Пучдемону и 13 высшим должностным лицам Каталонии, потребовав их немедленного ареста в случае неявки в суд, но в этот момент Пучдемон уже находился в Брюсселе (по сообщениям прессы, он обратился к бельгийским властям с просьбой о предоставлении политического убежища). Тем не менее, появившись 31 октября на пресс-конференции в штаб-квартире Евросоюза, Пучдемон заявил, что не намерен добиваться статуса беженца.В 2018 году основал новое движение «Национальный призыв к республике» для объединения сепаратистов Каталонии.23 марта 2018 года испанские власти возобновили европейский ордер на арест Пучдемона по обвинениям в подстрекательстве к мятежу, в мятеже и в злоупотреблении бюджетными средствами. 25 марта Пучдемон, возвращаясь из поездки в Финляндию, где встречался с местными парламентариями, был задержан немецкой полицией, когда пересек на машине датско-германскую границу. 5 апреля земельный суд Шлезвиг-Гольштейна освободил Пучдемона из-под ареста и вынес решение о невозможности его экстрадиции в Испанию по обвинению в мятеже, поскольку в таком случае он мог бы стать первым в Евросоюзе политзаключенным.10 мая 2018 года, находясь в Берлине, объявил об отказе от выдвижения своей кандидатуры на пост президента женералитета Каталонии в пользу издателя и президента каталонской культурно-политической ассоциации Òmnium Cultural Кима Торры.20 июля 2018 года испанский суд отозвал международный ордер на арест Пучдемона.Получил поддержку каталонской коалиции «Свободные за Европу» и был избран в Европейский парламент в 2019 году, но не вступил официально в должность, поскольку не принес присягу в здании испанского парламента из-за угрозы ареста.14 октября 2019 года Верховный Суд Испании приговорил его к 13 годам заключения и выдал международный ордер на арест. 18 октября К. Пучдемон в Брюсселе явился в прокуратуру с адвокатами для сдачи себя под арест, но прокуратура отказалась подтвердить законность из-за «неправильного» языка в ордере.16 декабря 2019 года суд Бельгии в Брюсселе рассмотрел ордер Испании на выдачу Пучдемона.Чиновник правительства Испании заявил, что не выдача 16 декабря Бельгией Пучдемона скажется на отношении стран меж собой.Суд Бельгии приостановил действие ордера на высылку в Испанию из-за его иммунитета депутата ЕП.