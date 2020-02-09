Беглый Пучдемон теперь и без документов
3 февраля истек срок действия испанского внутреннего удостоверения личности (DNI) бывшего каталонского лидера, сбежавшего из своей страны в Бельгию, которая так и не вынесла решение об его экстрадиции в Испанию на основании европейского ордера на арест.
По мнению Thierry Precioso, автора издания infolibre.es это лишает политика возможности участвовать в каких-либо выборах. Для обновления просроченного документа ему придется приехать в Испанию, пусть и в Каталонию, где у него много сторонников.
Но в любом случае, там его ждут с наручниками.
Для справки:
Ка́рлес Пучдемо́н-и-Казамажó (кат. Carles Puigdemont i Casamajó (инф.); род. 29 декабря 1962 года, Амер) — каталонский журналист и политик. Владеет каталанским, испанским, английским, французским и румынским языками. Увлекается новыми технологиями и социальными сетями. В Twitter он написал более 14 900 сообщений и имеет более 415 тысяч подписчиков.
Президент женералитета Каталонии в 2016—2017 годах. 27 октября 2017 года отстранен от должности президента женералитета Каталонии за нарушение Конституции Испании и проведение незаконного референдума осенью 2017 года. Сам Пучдемон считает себя законным президентом женералитата, а свое правительство — законным правительством Каталонии в изгнании. 5 ноября 2017 года сдался бельгийской полиции, 6 ноября отпущен под подписку о невыезде.
30 октября 2017 года генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса предъявил обвинение в мятеже и коррупции Пучдемону и 13 высшим должностным лицам Каталонии, потребовав их немедленного ареста в случае неявки в суд, но в этот момент Пучдемон уже находился в Брюсселе (по сообщениям прессы, он обратился к бельгийским властям с просьбой о предоставлении политического убежища). Тем не менее, появившись 31 октября на пресс-конференции в штаб-квартире Евросоюза, Пучдемон заявил, что не намерен добиваться статуса беженца.
В 2018 году основал новое движение «Национальный призыв к республике» для объединения сепаратистов Каталонии.
23 марта 2018 года испанские власти возобновили европейский ордер на арест Пучдемона по обвинениям в подстрекательстве к мятежу, в мятеже и в злоупотреблении бюджетными средствами. 25 марта Пучдемон, возвращаясь из поездки в Финляндию, где встречался с местными парламентариями, был задержан немецкой полицией, когда пересек на машине датско-германскую границу. 5 апреля земельный суд Шлезвиг-Гольштейна освободил Пучдемона из-под ареста и вынес решение о невозможности его экстрадиции в Испанию по обвинению в мятеже, поскольку в таком случае он мог бы стать первым в Евросоюзе политзаключенным.
10 мая 2018 года, находясь в Берлине, объявил об отказе от выдвижения своей кандидатуры на пост президента женералитета Каталонии в пользу издателя и президента каталонской культурно-политической ассоциации Òmnium Cultural Кима Торры.
20 июля 2018 года испанский суд отозвал международный ордер на арест Пучдемона.
Получил поддержку каталонской коалиции «Свободные за Европу» и был избран в Европейский парламент в 2019 году, но не вступил официально в должность, поскольку не принес присягу в здании испанского парламента из-за угрозы ареста.
14 октября 2019 года Верховный Суд Испании приговорил его к 13 годам заключения и выдал международный ордер на арест. 18 октября К. Пучдемон в Брюсселе явился в прокуратуру с адвокатами для сдачи себя под арест, но прокуратура отказалась подтвердить законность из-за «неправильного» языка в ордере.
16 декабря 2019 года суд Бельгии в Брюсселе рассмотрел ордер Испании на выдачу Пучдемона.
Чиновник правительства Испании заявил, что не выдача 16 декабря Бельгией Пучдемона скажется на отношении стран меж собой.
Суд Бельгии приостановил действие ордера на высылку в Испанию из-за его иммунитета депутата ЕП.
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