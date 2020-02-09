Россия высоко оценила слова испанского короля

Россия высоко оценила дружественную ноту, прозвучавшую из уст короля Испании Фелипе VI, об укреплении двусторонних отношений.В ответ посол России в Испании Юрий Корчагин в интервью Sputnik сообщил:«Мы высоко ценим взаимоуважительный и конструктивный характер наших дружественных отношений с Испанией, которые насчитывают уже 500 лет. Поддерживается стабильный политический диалог. Успешно развиваются межведомственные и межрегиональные контакты. Укрепляется торгово-экономическое сотрудничество, расширяются культурно-гуманитарные связи. В наших планах повторить успешный опыт масштабных двусторонних годов туризма, языка и литературы и организовать перекрёстный год образования, науки и молодёжных обменов.Слова главы испанского государства об отношениях между нашими странами, произнесенные 5 февраля сего года на приеме дипломатического корпуса в Мадриде, совпадают с оценками, которые дает двусторонним связям российское руководство. Это стимулирует всех нас работать еще активнее в целях дальнейшего развития взаимодействия между Россией и Испанией».