Информация по вопросам пенсионного обеспечения россиян, проживающих за рубежом
Консульский департамент МИД РФ
По вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за рубежом, письменные обращения следует направлять в Пенсионный фонд Российской Федерации по адресу: 119991, Российская Федерация, г. Москва, ГСП-1, ул. Шаболовка, д. 4, а также по факсу: +7 495 987 80 70 или через онлайн-приемную для граждан, проживающих за рубежом, которая находится на сайте ПФР по адресу: www.pfrf.ru/eservices/send_appeal/.
Департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, осуществляет прием по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, по адресу: г. Москва, ул. Анохина, д. 20А, ежедневно с понедельника по четверг 9:30 — 17:00 и по пятницам 9:30 — 16:00.
Получить консультацию можно также обратившись по многоканальному справочному телефону клиентской службы Департамента ПФР: +7 495 987 80 30.
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