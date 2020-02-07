Консульские действия в отношении граждан Российской Федерации

Консульский департамент МИД РФ1. В случае получения сведений о том, что гражданин Российской Федерации, находящийся на территории государства пребывания, арестован, заключен в тюрьму, взят под стражу или задержан, консульское должностное лицо:1) получает через компетентные органы государства пребывания информацию о гражданине (фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, место жительства, принадлежность к гражданству Российской Федерации), а также об обстоятельствах дела и регистрирует эти сведения в специальном журнале;2) информирует о факте ареста, заключения в тюрьму, взятия под стражу или задержания гражданина Российской Федерации главу консульского учреждения, а в случае необходимости дипломатическое представительство Российской Федерации в государстве пребывания;3) принимает меры по обеспечению надлежащей юридической помощью гражданина Российской Федерации, находящегося под арестом, заключенного в тюрьму, взятого под стражу или задержанного;4) принимает меры для встречи с гражданином Российской Федерации, находящимся под арестом, заключенным в тюрьму, взятым под стражу или задержанным;5) содействует в пределах, допускаемых международным правом и законодательством государства пребывания, передаче корреспонденции и посылок, адресованных гражданину Российской Федерации, находящемуся под арестом, заключенному в тюрьму, взятому под стражу или задержанному.2. Консульское должностное лицо при личной встрече с гражданином Российской Федерации, находящимся под арестом, заключенным в тюрьму, взятым под стражу или задержанным, должно убедиться, что в отношении такого гражданина соблюдаются общепризнанные принципы и нормы международного права, положения международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и государство пребывания, и законодательство государства пребывания. В случае, если права гражданина Российской Федерации, находящегося под арестом, заключенного в тюрьму, взятого под стражу или задержанного, нарушаются, консульское должностное лицо в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и государство пребывания, принимает в пределах своих полномочий меры, допускаемые законодательством государства пребывания, по их восстановлению.3. Консульское должностное лицо воздерживается от принятия любых мер от имени гражданина Российской Федерации, находящегося под арестом, заключенного в тюрьму, взятого под стражу или задержанного, если указанный гражданин возражает против принятия таких мер.4. Глава консульского учреждения или глава дипломатического представительства Российской Федерации в государстве пребывания информирует федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, о мерах, принятых в отношении гражданина Российской Федерации, находящегося под арестом, заключенного в тюрьму, взятого под стражу или задержанного.5. Консульское должностное лицо незамедлительно обращается в компетентные органы государства пребывания за содействием в розыске пропавших без вести граждан Российской Федерации, в отношении которых имеются сведения о том, что они могут находиться на территории соответствующего консульского округа.В соответствии с пунктом 6 статьи 355 Таможенного кодекса Таможенного союза при перемещении через границу гробов с телами (останками) и урн с прахом (пеплом) умерших таможенное декларирование осуществляется путем подачи заявления в произвольной форме лицом, сопровождающим гроб с телом (останками) или урн с прахом (пеплом) умершего, с представлением необходимых документов:1) При вывозе с таможенной территории:свидетельство о смерти, выдаваемое отделами ЗАГС, либо медицинское свидетельство о смерти, либо нотариально заверенные копии указанных документов; заключение в произвольной форме местных органов государственного санитарного надзора о возможности эксгумации в случае перезахоронения; акт (справка) в произвольной форме специализированной организации, осуществлявшей ритуальные услуги по запайке цинковых гробов, с указанием, что в них отсутствуют посторонние вложения, и с приложением описи вещей и ценностей умершего в случае их отправки вместе с телом (останками) умершего.2) При ввозе на таможенную территорию представляются следующие документы:— свидетельство о смерти, выданное уполномоченным учреждением страны отправления, либо медицинское свидетельство о смерти, либо копии этих документов;— акт (справка) в произвольной форме организации, осуществлявшей ритуальные услуги по запайке цинковых гробов, с указанием, что в них отсутствуют посторонние вложения, и с приложением описи вещей и ценностей умершего в случае их отправки вместе с телом (останками) умершего.