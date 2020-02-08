Филипе и Летисия: история любви королевской четы Испании

Представители аристократических семей с давних времен не были свободны в своем выборе спутницы жизни, а уж монархи и их наследники подумать не могли о том, чтобы жениться по велению сердца.Правда, в последнее время все чаще принцы отказываются от подобной традиции.Взошедший на престол несколько лет назад король Испании Фелипе заявил еще в юности, что пойдет под венец только, когда действительно влюбится.Принц Фелипе долго не решался пойти под венец, хотя претенденток на его руку и сердце всегда хватало.Он постоянно находился под прицелом настырных папарацци, а потому каждая понравившаяся ему девушка тут же становилась предметом обсуждений.На свет извлекались все подробности жизни претендентки до встречи с принцем, и всегда находились качества и поступки, делающие ее недостойной высокого звания супруги наследника испанского престола.Родители принца старательно подыскивали ему пару среди представительниц благородных семейств, но принц был непреклонен: он дал слово жениться только по любви.Ни одна из девушек, подходящих ему по происхождению, не вызвали в принце Фелипе пылких чувств. Он готов был общаться с ними, прекрасно себя чувствовал в их обществе, но для женитьбы простого уважения и симпатии ему было недостаточно.У него было несколько серьезных романов, но каждый раз он вынужден был отказываться от отношений по разным причинам. Но все изменилось в тот момент, когда судьба подарила ему встречу с журналисткой Летисией Ортис Рокасолано.До встречи с принцем Летисия уже успела побывать замужем и пережить несколько бурных романов, подробности которых позже станут с завидным постоянством появляться в прессе. Казалось, более неподходящей кандидатуры на роль принцессы и быть не могло.Девушка после неудачного первого брака успела сделать карьеру на CNN и Bloomberg TV, и в 2003 году готовила материалы для сюжета о затонувшем в Галисии танкере. Волею судьбы, именно в то время и в том месте оказался принц Фелипе, любезно согласившийся дать интервью Летисии.Журналистка очаровала наследника престола буквально с первого взгляда. Сама же она еще долгое время сопротивлялась возникшим чувствам. Добиться согласия на свидание ему удалось лишь с четвертой попытки. Принц же был очень настойчив в своем желании завоевать сердце этой хрупкой девушки со стальным характером и, в конце концов, добился своего.Свидания влюбленных проходили в обстановке строжайшей секретности. Продиктовано это было стремлением принца как можно дольше ограждать возлюбленную от пристального внимания прессы.О романе своего принца Испания узнала за несколько дней до его помолвки с Летисией. Фелипе опасался реакции общественности на его желание жениться на простолюдинке. Однако, к его удивлению, народ вполне благосклонно принял кандидатуру невесты.6 ноября 2003 года было объявлено о предстоящей свадьбе принца. Влюблённых на протяжении всего дня сопровождали вспышки фотокамер, а сторонние наблюдатели могли заметить, с какой нежностью смотрят друг на друга Фелипе и Летисия.После вручения подарков по случаю помолвки, будущие жених и невеста даже прокомментировали свои отношения, дав небольшое интервью. Они рассказали, что привлекло их друг в друге и поделились планами на будущее, не упустив случая заявить о своем желании иметь не менее двух детей.Именно после помолвки журналисты старательно вытаскивали самые неприглядные подробности жизни Летисии до знакомства с принцем. Стало известно о ее долгом романе со школьным учителем, за которого она и вышла замуж в первый раз, всплыли имена ее воздыхателей. Но ничего не могло поколебать принца в его желании стать супругом этой сильной женщины.22 мая 2004 года они стали мужем и женой. На свадьбе были представители многих правящих семей, а за торжественной церемонией наблюдали зрители во всем мире.Принцесса Летисия после возвращения из свадебного путешествия принялась с упорством изучать свои новые обязанности. Иногда ей не хватало выдержки, она срывалась, но вскоре она так вжилась в свою роль, что ее даже стали обвинять в излишней холодности.В 2005 году у принца Фелипе и принцессы Летисии родилась старшая дочь Леонор, а еще через два года – младшая София.В 2014 году принц Фелипе сменил на престоле своего отца, добровольно передавшего корону наследнику. Но в отношениях между супругами ничего не изменилось.Они по-прежнему смотрят друг на друга с любовью и нежностью и старательно избегают комментариев на тему прошлого. Их не интересует жизнь друг друга до момента их встречи.Им всегда хорошо вместе, а вне своих монарших обязанностей они ведут совершенно обычную для многих семей жизнь: отвозят детей в школу, летают в отпуск и никогда не устают от общества друг друга.(по материалам kulturologia.ru)