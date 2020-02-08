Февральская погода в Испании

Средняя температура воздуха в Испании в феврале составляет примерно 12 градусов тепла, на побережье доходит до 18 градусов, но всё равно этого недостаточно, чтобы отправиться на пляж и, тем более, плавать в море.Кроме того, в некоторых частях страны может даже выпасть снег, и пусть он не такой обильный и скоро растает, но, тем не менее, этот факт заставляет позаботиться о достаточно теплой одежде на февраль.Но обычно осадки выпадают в виде дождя, и в разных регионах Испании количество дождливых дней может быть больше или меньше. В целом небо затянуто тучами, солнца очень мало, и туристы неохотно приезжают сюда в это время года.В феврале Испания представляет интерес только с точки зрения исторического и культурного наследия. Еще одним привлекательным моментом можно назвать карнавалы, которые часто выпадают именно на последний месяц зимы. Но и помимо карнавалов в стране проходит много интересных событий, которые вы всегда можете беспрепятственно посетить.К сожалению, о пляжном отдыхе не может быть и речи, погодные условия в феврале не позволяют о таком даже задумываться. Но зато туры в Испанию становятся более доступными, а цены гораздо ниже, чем в сезон.Но в этом году, только за первую неделю месяца метеорологи зафиксировали температурный рекорд в Барселоне.Как сообщает La Vanguardia со ссылкой на Обсерваторию Фабра, в понедельник, 3 февраля, в каталонской столице столбики термометров перевалили за 20 градусов и в определенный момент достигли 22,4 градуса по Цельсию. Это максимальная температура для этого месяца с 1914 года в каталонской столице.На юге, в столице Андалусии столбик термометра достиг отметки в 27 градусов.