Испанские вина

Солнечная Испания — страна, имеющая самую большую площадь виноградников, и один из главных производителей вин во всем мире.Считается, что виноград на испанской территории выращивали еще в 4-3 тысячелетии до нашей эры.В Испании изготавливают вина разных видов, но главным, конечно, является красное.Испанские красные вина обладают приятным ароматом, имеют хорошую насыщенность и некоторый привкус дуба.Самое знаменитое красное вино производят в Риохе, в его основе лежит известный сорт винограда — темпранильо. Свою индивидуальность и известность имеют красные вина и других областей Испании, среди них наиболее популярны Catalonia, Jumilla, Ribera del Duero, Navarre, Rueda, Aragon.В Риохе также производят белые и розовые вина. Белое вино производится в основном из винограда сорта виура, а технология производства розового вина почти не отличается от красного, только оболочки удаляются раньше по времени, чтобы остановить затемнение.Заслуженную известность получили и испанские шампанские вина Cava, в производстве которых используется технология французского шампанского. Впрочем, испанские игристые вина изготавливаются и другими способами, эти вина обозначаются espumoso natural, gran vas и gasificado.Если во время своего путешествия вы решите в серьезно заняться дегустацией, не упустите возможность попробовать и одно из самых дорогих испанских вин — Vega Sicilia, которое рождается на землях Кастилии и Леона. Оно получило массу лестных отзывов — вполне заслуженных — от множества ценителей хорошего вина.Лучшими испанскими белыми винами считаются вина из Каталонии — Penedes и Ampurdan, а на территории Малаги изготавливают одни из лучших десертных вин в мире.Оказавшись в Испании, ни в коем случае нельзя пройти мимо хереса. Его здесь производят в Андалусии, а от вина он отличается тем, что перед изготовлением напитка жаркому испанскому солнцу позволяют высушить созревший виноград почти до состояния изюма.На вкус вина влияют не только выбранные сорта винограда, но и срок выдержки.На бутылках вина эта информация указывается на дополнительной этикетке со знаком Consejo Regulator — название организации, отвечающей за качество вин. Надпись «Crianza» обозначает зрелое вино, «Reserva» — выдержанное вино, «Gran Reserva» — вино высокой выдержки. Надписями «Garantia Origen» и «Vino de Mesa» обозначают молодые вина. Также указывается срок, в течении которого вино находилось в бочке. Надпись «3’Ano» сообщает, что вино разлито в бутылки на третий год.Популярность испанских вин способствует развитию винного туризма в стране.Одно из самых посещаемых мероприятий — винная битва в Риохе, проводимая в конце июня. Одновременно и снайперами, и мишенями в битве являются горожане и гости города, одетые в белые футболки. В качестве оружия используются всевозможные емкости с вином.Город популярен среди туристов не только этим веселым действом. В Риохе расположен крупнейший в мире музей вина — музей винодельни Dinastia Vivanco. Любителям винного туризма также стоит посетить Кастилию и Леон, в которых расположено около двухсот испанских виноделен.(по материалам tonkosti.ru)