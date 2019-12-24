Баски против футбола
В испанском городе Бильбао прошли массовые протесты и митинги против проведения в городе футбольных матчей Евро-2020. Представители националистической организации «Ernai» развесили по улицам города постеры с изображением Эрика Кантоны, который ногой, в прыжке, наносит удар капитану сборной Испании Серхио Рамосу. Надпись на постере гласит: «Нет Евро-2020! Не стоит играть со страной басков!».
Дело в том, что Эрик Кантона в таком же прыжке нанес удар одному из болельщиков после своего удаления в матче «Манчестер Юнайтед» — «Кристалл Пэлас» в 1995 году. Дед легендарного футболиста участвовал в боевых действиях 1938 года против армии Короля Франко, со временем он переехал во Францию.
Представители власти Бильбао не оценили акцию, сообщив, что чемпионат Европы благоприятно повлияет на развитие страны басков.
Согласно жеребьевке и календарю Евро-2020, сборная Испании должна провести минимум 3 матча турнира в Бильбао (по материалам ГЛАС).
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