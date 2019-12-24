Баски против футбола

В испанском городе Бильбао прошли массовые протесты и митинги против проведения в городе футбольных матчей Евро-2020. Представители националистической организации «Ernai» развесили по улицам города постеры с изображением Эрика Кантоны, который ногой, в прыжке, наносит удар капитану сборной Испании Серхио Рамосу. Надпись на постере гласит: «Нет Евро-2020! Не стоит играть со страной басков!».Дело в том, что Эрик Кантона в таком же прыжке нанес удар одному из болельщиков после своего удаления в матче «Манчестер Юнайтед» — «Кристалл Пэлас» в 1995 году. Дед легендарного футболиста участвовал в боевых действиях 1938 года против армии Короля Франко, со временем он переехал во Францию.Представители власти Бильбао не оценили акцию, сообщив, что чемпионат Европы благоприятно повлияет на развитие страны басков.Согласно жеребьевке и календарю Евро-2020, сборная Испании должна провести минимум 3 матча турнира в Бильбао (по материалам ГЛАС).