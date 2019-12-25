Объявлен маршрут испанской велогонки «Вуэльта»

В Мадриде представлен маршрут многодневной велогонки «Вуэльта» 2020 года. За 21 этап будет преодолена дистанция в 3245 километров.75-ый выпуск испанского Гранд-тура начнется 14 августа в голландском Утрехте. Четвертый раз «Вуэльта» стартует за рубежом. Следующие два этапа также пройдут по дорогам Нидерландов. Затем велогонщики переедут в Испанию. «Вуэльта» также заедет во Францию и Португалию. Всего заявлено 8 этапов с финишем в подъем.Велогонка завершится 6 сентября традиционным этапом дружбы и спринтерской развязкой в Мадриде. Напомним, что победителем «Вуэльты» в 2019 году стал словенец Примож Роглич.