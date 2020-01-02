Названы лучшие футболисты Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром десятилетия в чемпионате Испании по футболу по версии Международной ассоциации спортивных журналистов.Вторым в списке оказался португалец Криштиану Роналду, который долгое время играл за мадридский «Реал».Месси за прошедшее десятилетие отличился 369 раз, Роналду остановился на отметке в 304 гола. На третьем месте расположился форвард мадридского «Реала» Карим Бензема. На его счету 155 эффективных ударов.Далее идут нападающие «Барселоны» Луис Суарес и Антуан Гризманн, игравший за мадридский «Атлетико» – в активе каждого из них по 141 голу.