Месси и его планы на 2020 год

«Барселона» ожидает от своего лидера Лионеля Месси новых свершений в 2020 году. Каталонский футбольный клуб на своем официальном сайте опубликовал список ожидаемых побед аргентинца в новом году:1. Стать лучшим бомбардиром в составе одной команды.2. Выиграть пятую Лигу чемпионов.3. Выиграть свой одиннадцатый титул чемпиона примеры.4. Выиграть Кубок Испании.5. Взять седьмой «Золотой мяч».6. Выиграть свою четвертую подряд «Золотую бутсу» как лучшему бомбардиру национальных чемпионатов Европы.7. Стать рекордсменом по количеству наград «Пичичи» (награда лучшему бомбардиру примеры).8. Установить новый рекорд по участию в матчах против «Реала».9. Установить новый рекорд по количеству титулов в составе одной команды.10. Установить рекорд по количеству матчей за «Барселону».11. Стать лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов.12. Выиграть Кубок Америки в составе сборной Аргентины.