Виктор Санчес: заплатил карьерой за тягу к секс-видео

Руководство футбольного клуба «Малаги» уволило главного тренера команды Виктора Санчеса из-за скандала, связанного с попаданием интимного ролика с его участием в Интернет.Отмечается, что видеозапись была украдена из личного чата в мессенджере Санчеса. На нем футбольный специалист заснят без нижнего белья.«Малага приложила все усилия, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию мирным путем благодаря интенсивным переговорам с Виктором Санчесом дель Амо. Однако, несмотря на наши непрерывные усилия, достичь этого не удалось.Таким образом, «Малага» приняла решение уволить Виктора Санчеса дель Амо по дисциплинарным причинам.Такое решение было принято, учитывая серьезный ущерб, нанесенный клубу в связи с недавними событиями, с целью минимизировать его влияние на команду и всю организацию», –сказано в заявлении футбольного клуба «Малага».СМИ сообщали, что автор утечки видео в Сеть арестован.«Малага» играет во втором дивизионе и занимает 16-е место. Санчес дель Амо тренировал команду с апреля 2019 года. Ее беспроигрышная серия составляет шесть матчей.До назначения нового тренера командой будет руководить Серхио Пелликер, который ранее был помощником Санчеса – сообщило «РИА – Новости».