ФК «Барселона» попрощается с тренером в июне
«Вальверде завершит свои отношения с «Барселоной» в июне. Такое решение было принято им и клубом», – сообщает издание El Golazo De Gol.
Эрнесто Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года. Каталонский клуб под его руководством дважды становился чемпионом страны, а также завоевывал Кубок и Суперкубок Испании. Соглашение с ним рассчитано до лета 2020 года.
После 19 туров чемпионата страны «Барселона» лидирует в турнирной таблице. В активе команды 40 очков.
russianspain.com
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