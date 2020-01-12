ФК «Барселона» попрощается с тренером в июне

«Вальверде завершит свои отношения с «Барселоной» в июне. Такое решение было принято им и клубом», – сообщает издание El Golazo De Gol.Эрнесто Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года. Каталонский клуб под его руководством дважды становился чемпионом страны, а также завоевывал Кубок и Суперкубок Испании. Соглашение с ним рассчитано до лета 2020 года.После 19 туров чемпионата страны «Барселона» лидирует в турнирной таблице. В активе команды 40 очков.