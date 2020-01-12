Испанцы продолжают преследовать Зозулю

На двух матчах Ла Лиги снова зафиксированы оскорбительные скандирования в адрес украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули.Профессиональная футбольная лига (LFP) направила в Федерацию футбола Испании (RFEF) отчет об оскорбительных песнях в адрес футболиста.Первый инцидент произошел на матче «Осасуна» – «Реал Сосьедад» 22 декабря. В протоколе арбитра указано, что на 6-й минуте матча около 400 местных болельщиков в течение 10 секунд хором пели: «Зозуля, ты — нацист». Матч не приостанавливали.Второй эпизод зафиксирован 5 января на матче «Реал Сосьедад» – «Вильярреал». Аналогичные скандирования выкрикивали около 800 болельщиков на 13-й минуте. Матч также не останавливали.Ранее из-за подобного инцидента «Альбасете» отказался выходить на второй тайм матча против «Райо Вальекано» в Сегунде.Сначала «Райо» наказали штрафом в размере 18 тысяч евро и доигровкой встречи без болельщиков. Однако затем апелляционный комитет Испанской федерации футбола (RFEF) временно приостановил действие санкций.Для справки:В ходе проведенного в Польше исследования «Карта» было установлено, что в результате жестких убийств УПА-ОУН(Б) и СБ ОУН(б) — фракций Организации украинских националистов (одним из основных руководителей которых являлся Степан Бандера), жертвами среди мирного населения стали до 100 тысяч поляков. Именно Бандеру и избрал в качестве кумира украинский футболист.Испанская газета «Marca» после скандала вокруг украинского футболиста «Альбасете» Романа Зозули в декабре прошлого года решила разобраться в истории конфликта форварда с фанатами «Райо Вальекано»: матч между командами в Мадриде был прерван из-за того, что болельщики «Райо» выкрикивали с трибун: «Зозуля — нацист!».Вспомнили о Зозуле то, что в начале войны на Донбассе он поддерживал так называемые добровольческие батальоны, которые не подчинялись официальным властям.«Когда на Донбассе началась война, Зозуля выступал за «Днепр». Радикалы создали своего рода «народную армию», одной из задач которой был набор добровольцев в батальон «Азов». Это подразделение находилось вне контроля регулярной украинской армии и было интегрировано в крупные части украинских неонацистов. В качестве рекламы использовался образ футболиста», — говорится в статье «Marca».Кроме того, Зозуля собирал деньги для украинской армии. Его футболка была продана на аукционе, а средства получила 25-ая аэромобильная бригада ВСУ (днепропетровская). Это формирование участвовало в боях на Донбассе летом 2014 года и в боях за донецкий аэропорт.Зозуля никогда не скрывал поддержки украинской армии. Он передал на аукцион свою футболку, в которой выступал против сборной Испании в 2015 году. Это помогло собрать средства для 25-ой аэромобильной бригады — утверждают журналисты.Вспомнили футболисту фотографию, на которой он стоит на фоне портрета Степана Бандеры и «Правого сектора». Снимок выложил сам Зозуля в Facebook и подписал его так «Ох, и похожи!».«После подписания контракта с «Бетисом» Зозуля приехал в Севилью в футболке с трезубцем, который используется не только на гербе Украины, но и знаменах Правого сектора. Также футболист восхищался Степаном Бандерой, главарем украинских ультраправых организаций», — сказано в статье.Еще одна фотография, которая вызвала вопросы у журналистов, — снимок с баскетбольной площадки в Днепропетровске. Зозуля сфотографировался на фоне циферблата, на котором светились цифры 1488. Этот код использовали нацисты во время правления Гитлера: «Зозуля разместил фото, на котором он на баскетбольной площадке позирует на фоне цифр 1488, которые относятся к нацистским движениям», — написано в испанской газете.Напомним, что Испания – государство, в котором любые дискриминационные высказывания на национальной почве жестко осуждаются обществом и наказываются по закону. Современное националистическое движение в Украине вызывает резкое негативное отношение среди населения Королевства, что и проявляется в действиях болельщиков. В личной беседе испанские болельщики советуют Зозуле играть за украинские клубы и этим доказывать свой патриотизм Украине, в которой нацистские идеи являются частью государственной политики и общественных ценностей. Возможно, футболисту придется отказаться от игры в европейских клубах, если его преследования будут продолжены. Пока оснований о скорой амнезии испанцев ожидать не приходится.