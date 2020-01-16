У «Барселоны» новый тренер

Футбольный клуб «Барселона» возглавил Кике Сетьен.«Барселона» приняла одно из самых неординарных кадровых решений в европейском футболе за последние годы.В середине сезона, лидируя в испанском чемпионате и готовясь к play-off Лиги чемпионов, она рассталась со своим наставником Эрнесто Вальверде и назначила на его место специалиста, чей бэкграунд вроде бы совершенно не предусматривал шанс поработать в великом клубе – сообщает «Коммерсант».В послужном списке 61-летнего Кике Сетьена нет ни «больших» команд, ни значимых трофеев. А к более или менее очевидным его плюсам можно отнести только преклонение перед классическим барселонским стилем минувшей четверти века и его творцом Йоханом Кройфом.Новость, появившаяся после экстренного заседания совета директоров «Барселоны», безусловно, претендует на то, чтобы считаться главной новостью в европейском футболе не только этой недели, не только этой зимы и даже, может быть, не только нынешнего сезона. Во всяком случае, столь неординарные кадровые решения в спорте принимаются нечасто. «Барселона» объявила об отставке главного тренера Эрнесто Вальверде и назначении на ключевую должность Кике Сетьена. Он подписал контракт на срок до июня 2022 года.История с расставанием барселонцев с Вальверде не стала неожиданной. В последние дни эта тема была приоритетной для испанских медиаресурсов, и ни для кого не было секретом, что клуб ищет замену тренеру.В центре внимания были переговоры с бывшим полузащитником «Барселоны» Хави после проигрыша — 2:3 — в полуфинале Суперкубка от «Атлетико» (см. “Ъ” от 13 января). Но различные источники утверждали, что менеджмент команды интересовался и другими кандидатами, вроде Тьерри Анри, Рональда Кумана и Маурисио Почеттино. При этом нельзя отрицать, что в барселонскую стилистику такого рода отставка не укладывается. «Барселона» всегда выделялась терпением по отношению к своим тренерам. Вальверде — всего второй в нынешнем веке, с которым она решилась попрощаться в разгар сезона: 17 лет назад такая же участь постигла Луи ван Гала.При этом очевидные, бесспорные причины для увольнения Эрнесто Вальверде обнаружить было сложно. Он возглавил «Барселону» летом 2017 года и в двух первых сезонах с ней добывал золото испанского чемпионата. В текущем первенстве она тоже лидирует, идя вровень с «Реалом» по набранным очкам, а еще без проблем заняла первое место в сложной по подбору оппонентов группе Лиги чемпионов и теперь готовится к столкновению в стартовом раунде play-off с «Наполи».Гиллем Балаге, известный футбольный обозреватель, специализирующийся как раз на испанском футболе, в колонке для BBC вчера был вынужден долго объяснять, почему уход Эрнесто Вальверде все-таки можно было предвидеть. Балаге писал о настойчивых слухах о «напряженной» атмосфере в раздевалке «Барселоны», о по-прежнему достаточно эффективной, но уже недостаточно яркой, привлекательной игре всегда умевшей сочетать эффективность с эффектностью команды, о неудачных заменах в исполнении Вальверде по ходу важных игр, а также, разумеется, о двух болезненных проигрышах в предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов на четвертьфинальной и полуфинальной стадиях: и «Рома», и «Ливерпуль» били каталонцев, уступая в первом матче с разницей в три мяча.Долго объяснять пришлось ему, и чем мог Кике Сетьен привлечь внимание президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу. Звездой тренерского цеха никогда не был и Эрнесто Вальверде. Но биография Кике Сетьена смотрится совсем уж скромно. В ней нет ни значимых трофеев, ни хотя бы близких по уровню к топовым клубов. Некоторые из них вообще выступали в тех испанских дивизионах, что располагаются на ступеньку-две ниже элитного. До «Барселоны» Сетьен трудился в середняке «Бетисе», который покинул после завершения прошлого сезона. И как тренера перспективного в 61 год его охарактеризовать сложно. А Вальверде все же на пять лет моложе.Рассказывая о вероятных, с точки зрения барселонского руководства, плюсах Кике Сетьена, Балаге был вынужден выделить тот, который обязательно, в основном за неимением прочих выделяли и все остальные, менее искушенные в испанской футбольной специфике эксперты. Ну да, Сетьен никогда не скрывал, что является поклонником барселонского — с игрой в пас, с акцентом на владение мячом — стиля и фанатом Йохана Кройфа. Это как раз при Кройфе, когда он на стыке 1980-х и 1990-х тренировал «Барселону», знаменитый стиль и родился. Под занавес этого десятилетия он чуточку зачах. А возрождать его Сетьену, как уточнил Балаге, предстоит в не таких уж простых условиях. В сегодняшнем составе «Барселоны», каким бы блестящим он ни казался, многовато ветеранов, включая лидера Лионеля Месси. Луис Суарес — вторая, возможно, по значимости после Месси фигура — выбыл из строя из-за травмы на несколько месяцев, а классические принципы Кройфа, которые успешно прививали и развивали некоторые его последователи, такие как Пеп Гвардьола, уже основательно подзабыты – считает спортивный обозреватель Алексей Доспехов.