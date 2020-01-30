Миротич – лучший в испанском баскетболе

Форвард «Барселоны» Никола Миротич признан игроком января в чемпионате по баскетболу Испании.В январе Миротич набирал 23,0 очка, 6,6 подбора и 28,8 балла за эффективность. Миротич ранее становился игроком месяца в октябре.Для справки:Нико́ла Ми́ротич (род. 11 февраля 1991 года в Титограде, Социалистическая Республика Черногория) — испанский баскетболист черногорского происхождения, играющий на позиции тяжелого форварда.Миротич начал выступать за сборную Испании с различных юношеских команд. Помог сборной Испании (до 20 лет) завоевать «бронзу» на чемпионате Европы для молодёжных команд 2010 года и «золото» на чемпионате 2011 года. Был лучшим бомбардиром турнира 2011 года, в среднем набирая 27 очков и 10 подборов за матч. Также стал MVP турнира. В 2015 году стал чемпионом Европы в составе взрослой сборной Испании.