Полиция Испании ликвидировала ОПГ по распространению допинга

Полиция Испании пресекла деятельность преступной организации, которая снабжала спортсменов допингом на национальном и международном уровнях, изъята крупнейшая партия нелегального стимулятора, сообщается в пресс-релизе Гражданской гвардии.Согласно заявлению, информация о деятельности организации была получена от источника из Испанского агентства по охране здоровья в спорте. В ходе расследования было установлено, что группировка снабжала спортсменов эритропоэтином, принадлежащим к запрещенным допинговым субстанциям – сообщает «РИА – Новости».Операция по пресечению деятельности организации была развернута в провинциях Барселона и Кадис, в результате были задержаны и допрошены шесть человек. Они подозреваются в совершении преступлений против здоровья населения, принадлежности к противозаконной организации, отмывании денег, растрате, мошенничестве и подделывании документов.Кроме того, было изъято более 850 капсул эритропоэтина, это беспрецедентное для Европы число, говорится в документе. Полиции удалось установить, что распространение информации о допинговых субстанциях и их заказ осуществлялись через интернет, а поступали медикаменты на испанские и европейские черные рынки из диализного центра в городе Кадис, расположенного на юго-западе Испании.В числе возможных клиентов организации жители Германии, Италии и Франции. Отмечается, что менее чем за трехлетний период (январь 2016 – июнь 2019 годов) на черный рынок поступило, в целом, более пяти тысяч партий эритропоэтина.Для справки:Эритропоэтин – лечебное средство, которое является одним из гормонов. Вещество нелегально применяется как стимулятор в некоторых видах спорта и входит в список запрещенных допинговых средств, употребление которых грозит спортсменам дисквалификацией.